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戴資穎闖進4強 全英羽賽尋求三連霸

最新更新：2019/03/08 19:33
尋求全英羽球公開賽女單三連霸的台灣球后戴資穎，8日闖進4強。（中央社檔案照片）
尋求全英羽球公開賽女單三連霸的台灣球后戴資穎，8日闖進4強。（中央社檔案照片）

（中央社記者戴雅真倫敦8日專電）世界球后戴資穎今天在全英羽球公開賽對決世界排名第8的印度選手賽娜（Saina Nehwal），以21比15、21比19晉級4強，朝衛冕之路邁進。

戴資穎過去2年都在女單稱后，今年尋求3連霸，也將挑戰自2007年中國名將謝杏芳後，首位締造3連霸的女單球員。

戴資穎第一、二輪都在30分鐘內讓對手出局，閃電奪勝。今天的比賽排在一號球場第1場次，英國時間上午10時（台灣時間下午6時）開打。

賽娜是小戴這次衛冕之路以來，碰到世界排名最高的選手。兩人過去曾對決19次，戴資穎壓倒性獲勝14次。

戴資穎今天開打後氣勢如虹，雖然中途碰上一些小亂流，讓賽娜追回8分，但仍以21比15拿下第一局。

賽娜在第2局試圖扳回，打得更積極，一度把比數拉到8比3，之後持續在4、5分差距來回，但小戴昨天才從1比8演出逆轉勝，對此不慌不忙，果然很快穩住陣腳，把比數追回，也讓賽娜更加焦慮。

戴資穎接連幾次角度刁鑽的回擊，讓轉播比賽的主播驚呼連連。小戴取得領先後，臉上開始出現笑容，賽娜雖然再把比賽拉回19平，但戴資穎專注應戰，最終以21比19拿下第二局。

全英羽球公開賽總獎金100萬美元（約新台幣3105萬元），是世界巡迴賽超級1000大賽，也是年度僅次世界羽球錦標賽的頂級賽事，素有「小世界盃」美名。世界巡迴賽超級1000大賽整季僅3站，包括全英、印尼與中國公開賽。（編輯：郭中翰）1080308

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