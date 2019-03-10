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增補警力拚治安 行政院：具體方案研議中

最新更新：2019/03/10 16:16
內政部長徐國勇10日說，六都在院會時反映警力問題，行政院長蘇貞昌當場指示，相關部會盡速了解地方需求包括員額配置、財政負擔等，研議處理方案。（中央社檔案照片）
內政部長徐國勇10日說，六都在院會時反映警力問題，行政院長蘇貞昌當場指示，相關部會盡速了解地方需求包括員額配置、財政負擔等，研議處理方案。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北10日電）媒體報導行政院決定今明兩年增補4200名警察，並協助減輕地方財政負擔；行政院發言人Kolas今天說，增補警力是行政院的目標，至於增補多少人、人事經費等問題仍在研議尚未定案。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）告訴中央社記者，有關增補警力一事，截至目前為止行政院「沒有會議，只在研議。」

今年基層員警退休人數減少，加上新增警力，造成各地方政府的財政壓力，六都首長上個月列席行政院會時，不約而同「喊窮」要求中央協助。

內政部長徐國勇今天說，六都在院會時反映警力問題，蘇揆當場指示，內政部、人事行政總處與主計總處等相關部會，盡速了解地方需求包括員額配置、財政負擔等，研議處理方案。

徐國勇強調，絕對不會有流浪警察，至於進用員額、配置分發以及經費預算等問題，目前都還在研議規劃中。

自由時報今天報導，行政院經日前跨部會會商已達成初步共識，決定今明兩年全國新增補4200名警察，主要分發到警政署與六都等地方縣市。（編輯：李信寬）1080310

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