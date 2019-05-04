南韓搶晶圓代工第一 台積電三星升級國家級競賽

（中央社記者張建中新竹4日電）三星宣布2030年前將投資133兆韓元，強化晶圓代工競爭力，南韓政府也宣示將搶下全球晶圓代工市占第一。台積電與三星在國際市場龍頭大賽日趨白熱化，下世代半導體競爭升級為國家競賽已勢不可免。

南韓三星（Samsung）4月底發表「半導體願景2030」，計劃至2030年底以前每年投資11兆韓元，共投入133兆韓元，發展為全球第一大非記憶體的半導體廠；其中73兆韓元將投入研發，60兆韓元投資生產設備。

三星總投資金額133兆韓元，相當約1149億美元，乍看是一筆大數目，只是平均每年投資11兆韓元，約95億美元，相較台積電規劃未來每年資本支出金額100億至120億美元，其實並不特別。

但值得注意的是，三星發表「半導體願景2030」後，南韓政府也發表半導體產業的「系統晶片產業願景和戰略」，未來10年將在研發領域投入1兆韓元，並培育1.7萬名專業人才，力求2030年搶下全球晶圓代工市占第一。

南韓企業與政府產業政策大動作宣示，牽動台灣半導體產業的發展；事實上，晶圓代工廠龍頭台積電與三星間的競爭，多年來備受各界關注。台積電創辦人張忠謀過去曾評論三星是「可畏的對手」，近年則不再評論；但台積電多次強調技術領先地位，不僅領先全球量產7奈米技術、領先全球商用極紫外光（EUV）技術量產7奈米，並領先全球完成5奈米設計基礎架構，與三星較勁意味濃厚。

工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨認為，現有的半導體技術發展即將於3至5年內遭遇瓶頸，勢必朝下世代半導體技術發展，三星與南韓政府便是希望藉由技術轉變的時機超前台積電與台灣，躍居全球晶圓代工龍頭地位。

除南韓外，楊瑞臨指出，美國也啟動「電子復興計畫」，期能藉由開發新材料與元件架構，縮短設計週期及大幅降低晶片成本，同時擺脫中國的追趕。

楊瑞臨表示，台積電資源雄厚，已鴨子划水在新材料與元件架構開發多元布局，且新思（Synopsys）、益華（Cadence）與高通（Qualcomm）等台積電合作夥伴及客戶也都參與美國「電子復興計畫」，有利台積電掌握未來發展方向，晶圓代工霸主地位穩固。

只是隨著材料與元件架構的改變，楊瑞臨認為，未來半導體業生態、設計流程與商業模式都可能發生重大變革，當美國、中國與南韓政府陸續介入，下世代半導體競爭勢將升級為國家競爭。

楊瑞臨表示，目前新材料與元件架構發展尚無明確方向，選項多伴隨高風險，政府應協助國內廠商掌握更完整資訊與布局，才能確保台灣半導體產業國際競爭力。（編輯：張良知/林淑媛）1080504