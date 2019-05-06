獨家／黃秋蓮傳接班鴻海董事長 總經理另有他人專任

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海董事長郭台銘參選總統，內部高層接班態勢漸明朗，傳郭台銘將退居第二線仍位居集團總裁，鴻海新任董事長規劃由財務重臣黃秋蓮擔任，總經理另由專業經理人專任。

郭台銘上週在美國表示要轉換跑道，鴻海集團人才濟濟，相信一定會讓大家看到一個沒有郭台銘的鴻海集團會做得比過去更好、更棒。

郭台銘說，集團雖然少了他，但工作持續有人接棒，「而且做得比我在的時候，還要更好」。這意味著郭台銘將繼續參選總統，可能淡出鴻海集團。

知情人士向中央社記者透露，鴻海集團高層接班態勢逐漸明朗，郭台銘因參選總統，將不會繼續擔任鴻海董事長，將退居第二線，可能擔任集團總裁一職。

這名人士預期，往後郭台銘在鴻海集團，仍將扮演督導內部營運的角色，在外部則整合各界資源協助鴻海集團轉型。

至於新任董事長和總經理規劃，知情人士透露，以往郭台銘出任鴻海董事長並兼任總經理的治理方式，將有所改變，新任鴻海董事長規劃由財務重臣黃秋蓮出任，這也意味著黃秋蓮將提名為鴻海新任董事候選人之一。

另外新任總經理人選可能要到6月21日鴻海股東會之後才會浮出檯面，預期將由專業經理人專任。

知情人士透露，鴻海新任董事長規劃由財務重臣黃秋蓮出任，這也意味著黃秋蓮（右2）將提名為鴻海新任董事候選人之一。（中央社檔案照片）

知情人士透露，鴻海未來高層接班團隊，可能不會採取台塑多人共治小組或是華為（Huawei）的輪職董事長模式，鴻海新任董事長和總經理都將由專人專職。

對於上述消息，鴻海重申有關董事長個人生涯規劃，若有具體訊息將依規定辦理。公司各事業群獨立運作，日常營運皆由專業經理人負責。

不具名分析師指出，鴻海目前有13個次集團，各次集團按照客戶型態的不同分別組成，以客戶導向形成次集團為客戶服務，而各次集團副總裁各有重任，也開始交由旗下總經理逐漸掌握實權。

部分次集團企業也已在台灣、香港或是中國掛牌上市，部分副總裁也擔任上市公司董事長職位，負責事務相對龐雜，郭台銘卸任鴻海董事長一職後，鴻海集團仍需要超越各次集團的上層領導中心，延續整個集團集中的執行力和決策。

目前鴻海主要各次集團經理人包括池育陽、姜志雄、徐牧基、簡宜彬、戴正吳、吳惠鋒、呂芳銘、陳振國、黃秋蓮、盧松青、吳良襄、劉揚偉等人，不排除其中部分人選成為鴻海新任董事候選人。

池育陽已是集團旗下在香港掛牌富智康的代理主席、戴正吳身兼鴻海轉投資的夏普（Sharp）社長、呂芳銘擔任在台灣掛牌亞太電信董事長、盧松青擔任在香港掛牌鴻騰六零八八精密科技主席。另外李軍旗則擔任在中國上海掛牌工業富聯董事長。

根據公開資訊觀測站資料，鴻海目前董事會成員包括董事長郭台銘、鴻橋國際投資法人代表毛渝南和陳振國、鴻景國際投資法人代表呂芳銘；以及黃清苑、宋學仁；此外獨立董事包括王國城、詹啟賢、李開復。

鴻海將在6月21日召開股東會全面改選董事，外資法人預期鴻海最快在5月12日前公布董事候選人名單。（編輯：鄭雪文）1080506