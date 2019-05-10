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5月報稅季
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5月報稅季1/17

想儘早領到退稅 3種人今天得完成申報

最新更新：2019/05/10 12:26
5月報稅季，除了要繳稅的族群，有退稅的民眾一樣得申報，才能領到退稅。（中央社檔案照片）
5月報稅季，除了要繳稅的族群，有退稅的民眾一樣得申報，才能領到退稅。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）5月報稅季，除了要繳稅的族群，有退稅的民眾一樣得申報，才能領到退稅。國稅局提醒，採人工、二維條碼或稅額試算紙本回復申報者，要在今天以前完成申報，才能成為退稅早鳥族。

北區國稅局說明，綜所稅退稅時程分成3批，首批退稅早鳥族，今年7月31日就可率先領到退稅，第2批為10月31日，第3批在明年1月底前。根據申報方式或時間不同，退稅批次也有差異。

北區國稅局說，能首批領到退稅的，包括使用網路申報以及稅額試算線上登錄、電話語音回復的案件。如果是採人工申報、二維條碼申報或稅額試算紙本回復確認申報，則要在5月10日以前向戶籍所在地國稅局完成申報才符合資格，不然就要等到第2批退稅。

至於採用人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認申報，但是向非戶籍所在地國稅局申報的案件，則一律會落在第2批退稅。如果是逾期申報案件，或是在報稅季後才經國稅局核定為退稅的案件，要到明年1月底前、第3批退稅時才領得到。

北區國稅局強調，官方提供的退稅方式只有「金融帳戶直撥退稅」跟「憑單退稅」兩種，不會以電話通知民眾到ATM轉帳退稅，要小心提防詐騙。

申報時選擇「金融帳戶直撥退稅」的民眾，退稅會在退稅日當天就匯入指定帳戶；選擇憑單退稅者，則會收到國稅局寄來的退稅憑單，要自行到指定金融機構兌領。（編輯：鄭雪文）1080510

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