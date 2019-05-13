尚志半導體跌停 拖累大同集團股下挫

（中央社記者吳家豪台北13日電）大同集團旗下尚志半導體認列子公司綠能巨額投資損失，今年第1季淨值轉為負數，股票恐將下市，今天尚志半導體開盤直奔跌停鎖住，大同及其他集團股同步下挫。

大同集團旗下精英約上午11時46分觸及跌停10.3元未鎖死；大同、尚化分別下跌約6%、3%，來到21.7元、2.26元；福華開高走低，沿平盤4.72元整理。

尚志半導體10日召開舉行重大訊息記者會，業務經理暨發言人施怡光表示，太陽能產業持續未見改善，旗下重要投資公司綠能第1季發生新台幣21.93億元資產減損；因認列子公司綠能巨額投資損失，尚志半導體每股淨值由去年第4季的0.84元，下降到今年第1季的每股負3.95元。

這也代表尚志半導體恐將繼綠能與華映之後，面臨股票下市窘境，成為大同集團第3家股票下市企業。

大同集團旗下面板廠中華映管因發生債務危機，去年度財報淨值為負數，今天下市；10日為最後交易日，終場收盤直奔漲停0.17元，成交量5萬2457張。太陽能廠綠能因去年財報淨值轉為負數，已在5月2日下市。

大同去年認列華映及綠能轉投資虧損約99億元，淨損332.93億元，每股虧損4.75元，虧損創上市以來新高，多次遭市場派股東批評經營不善。經營大同的林家也受市場派步步進逼，經營權遭逢危機。（編輯：郭萍英）1080513