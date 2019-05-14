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MSCI調降台股權重 金管會估資金流出約620億元

最新更新：2019/05/14 18:16
MSCI台股權重遭調降，其中MSCI全球新興市場指數權重降幅達0.51個百分點，為所有國家中最多。（中央社檔案照片）
MSCI台股權重遭調降，其中MSCI全球新興市場指數權重降幅達0.51個百分點，為所有國家中最多。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北14日電）MSCI台股權重遭調降，其中MSCI全球新興市場指數權重降幅達0.51個百分點，為所有國家中最多。金管會估算，本次MSCI調降台股權重，將造成資金流出20億美元，占台股市值比重0.4%，影響有限。

明晟（MSCI）指數編纂公司今天公布半年度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數、全球市場指數權重同步調降，將於5月28日收盤後正式生效。

台股在本次MSCI半年度調整權重中，「MSCI全球新興市場指數」權重由11.41%下調至10.90%，調降幅度0.51個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由12.93%下調至12.56%，調降幅度0.37個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重由1.35%下調至1.34%，調降幅度0.01個百分點。

MSCI調降台股權重後，根據金融監督管理委員會證券期貨局估算，將影響資金流出約20億美元，折合新台幣約620億元，占台股市值約0.4%。

至於MSCI調降台股權重，是否造成台股負面影響？證期局副局長張振山表示，台股主要受到產業基本面與國際情勢變化影響，與MSCI季度調整並無絕對關係，因此此次MSCI調降台股權重，對台股影響有限。

此次MSCI新興市場指數也納入沙烏地阿拉伯及阿根廷股票，並增加中國A股權重。對此金管會表示，根據世界交易所聯合會（WFE）統計近3年資料，有國家股票被納入MSCI指數後，初期會影響資金流入，但效果在4、5個月後效果會遞減。（編輯：林孟汝）1080514

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