劉柏君：我努力不是為讓國際誤認台灣是中國一省

外交部19日在台北國家圖書館舉辦「NGO名人開講」分享會，台灣首位女性棒球裁判劉柏君以「棒球和女力讓世界看見台灣」為題演講，她說，推廣女子棒球運動，不是想要讓女生去打職棒，而是讓女性能夠參與這個運動、可以打棒球，「讓女性可以成為任何想成為的人」。中央社記者施宗暉攝 108年5月19日

（中央社記者顧荃台北19日電）聯合國婦女權能署日前稱台灣首位棒球女主審劉柏君來自「台灣，中國的一省」，後來做出更正。劉柏君今天說，她這麼努力，「不是為了讓國際社會誤會台灣是中國的一部分」。

劉柏君學生時代曾是宮廟靈媒，是電視劇「通靈少女」的原型人物。她從小熱愛棒球，打破性別框架，進入以男性為主的棒球裁判圈，成為台灣首位棒球女主審，致力推廣女子棒球，並在3月獲頒國際奧會「2019年國際婦女與運動獎座」，為台灣第一人，肯定她在女性運動上的貢獻發展。

劉柏君下午出席外交部舉辦的「NGO名人開講」分享會，以「棒球和女力讓世界看見台灣」為題，進行演講。

劉柏君在演講中表示，第一次發現兩性不平等是她13歲那年，當時她想要參加學校棒球隊，卻因為她是女生被拒於門外；後來她試著成為棒球裁判，但性別仍讓她處處碰壁，球員公開告訴她，他們不想要女生進球場，一些裁判甚至告誡她不能碰球，因為這會讓他們帶來厄運。

劉柏君說，這些經歷讓她覺得「真的是到了異世界，我以前從來不覺得台灣需要性平運動」。

她說，她擔任外國球隊翻譯，想辦法留在場上，後來陸續獲得美國洋基隊、澳洲的棒球評審與台灣棒球護具廠商協助，並在護具廠商贊助下前往美國大聯盟指定的裁判學校受訓；總講師甚至向她道歉，表示從來沒想過會有女性來受訓，下一屆開始報名表上會新增性別欄。

外交部19日在台北國家圖書館舉辦「NGO名人開講」分享會，邀請台灣首位女性棒球裁判劉柏君以「棒球和女力讓世界看見台灣」為題，談她的棒球裁判經歷。中央社記者施宗暉攝 108年5月19日

劉柏君幽默的說，她希望將來能跟自己的孫女講這段故事，告訴孫女，大聯盟指定的裁判學校報名表上面那一個性別欄，「就是拎祖嬤當年拚出來的」。

她說，她推廣女子棒球運動，不是想要讓女生去打職棒，而是讓女性能夠參與這個運動、可以打棒球，「讓女性可以成為任何想成為的人」。

劉柏君表示，她很幸運能被外國看見，2017年她受邀赴美參與國務院的「全球運動導師計畫」，這個計畫甄選各國的女性運動代表，全球只有17人受邀。她笑說：「我小時候想當殯儀館館長，沒料到因為想打棒球，而踏入美國國務院。」

談到她獲頒「2019年國際婦女與運動獎座」，出席國際奧會與聯合國婦女權能署（UN Women）合作的頒獎典禮時，劉柏君坦承自己內心「小劇場很多」，因為台灣處境特殊，她一直很緊張拿中華民國護照會進不了聯合國大樓、無法席頒獎典禮，所幸她安檢時沒有被攔住，順利完成頒獎典禮。

劉柏君說，她後來有一天滑手機，看到婦女權能署在臉書上寫她來自「台灣，中國的一省」。她真的不想鬧事，但既然她看到了就應該去做改變，這是一個事實、一個理念；不然在她13歲學校拒絕她棒球時，她若是這樣就算了，她也不會成為棒球裁判。

她說，幾小時後婦女權能署的臉書改成她來自「中華台北」，婦女權能署推特上關於她的報導則被拿掉了。但她認為沒關係，「我這麼努力，不是為了讓國際社會誤會台灣是中國的一部分」。（編輯：蘇志宗）1080519