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陳宜民：挺同導致立委初選落敗 無怨也無悔

最新更新：2019/05/19 18:42
國民黨不分區立委陳宜民投入區域立委初選落敗，他19日說，從政之路不負此行，無怨也無悔，但求無愧於心。（中央社檔案照片）
國民黨不分區立委陳宜民投入區域立委初選落敗，他19日說，從政之路不負此行，無怨也無悔，但求無愧於心。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇龍麒台北19日電）國民黨不分區立委陳宜民投入區域立委初選落敗，他今天表示，民調期間適逢朝野進行同婚專法攻防，引發選民誤解，可說是這次在初選中敗北的主因。他說，從政之路不負此行，無怨也無悔，但求無愧於心。

立法院17日三讀通過同婚專法，國民黨立委蔣萬安、李彥秀、許淑華、柯志恩、陳宜民、林奕華、許毓仁等人不顧國民黨立法院黨團不支持政院版草案的立場，投下贊成票。根據聯合報報導指出，藍營群組流傳「誰投同婚票，立委就換掉」的文宣，要求用明年的立委選票「下架」這次跑票的立委。

國民黨高雄市黨部今天公布高雄第7選區立委初選結果，市議員李雅靜民調贏過不分區立委轉戰區域立委的陳宜民。

陳宜民發布新聞稿指出，恭喜從初選中脫穎而出的李雅靜，也感謝家人、辦公室同仁、全體志工與支持者。

陳宜民說，外界對他這次由不分區轉戰區域立委有空降部隊的疑慮，但2016年擔任立委後，首要之務就是在鳳山成立第一個服務處，理由除了是正港道地鳳山子弟外，也是將鳳山當作自己從政之路的起點。

陳宜民說，初選民調期間，適逢朝野進行同性婚姻專法攻防，在爭議聲中選擇與黨團不同調投下贊成票，而非以取巧的缺席迴避，此舉也引發選民與支持者的誤解，也可說，是這次在初選中敗北的主因。

他說，自擔任立委起從未一日忘記選民託付與從政初衷，出身公衛學界，深知婚姻是基本人權，且同性婚姻有助單一性伴侶的社會支持，在人權、醫學與公衛專業權衡下，必須將個人勝負放下，以社會大利為先，儘管初選失利，但求無愧於心。（編輯：蘇志宗）1080519

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