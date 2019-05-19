陳宜民立委初選落敗 高市議員李雅靜勝出

（中央社記者陳朝福高雄19日電）國民黨高雄市黨部今天公布高雄第7選區立委初選結果，市議員李雅靜民調贏過不分區立委轉戰區域立委的陳宜民；初選勝出，李雅靜希望可以擴大為地方服務的機會。

國民黨高雄市黨部也公布高雄第2（岡山、路竹區等）選區初選結果，由新人黃韻涵勝出。

李雅靜現任高雄市議員，令人印象深刻的是過去對民進黨的監督質詢火力十足，是大砲型議員，受到基層民眾的勸進，她登記在第7（鳳山區）選區投入立委初選。

初選結果，李雅靜民調高於陳宜民及陳良沛，將代表國民黨在鳳山區參選立委。李雅靜將對上民進黨立委許智傑。

初選失利，陳宜民在臉書貼文「從政之路不負此行，無怨也無悔」；他認為在同性婚姻專法攻防中選擇與黨團不同調投下贊成票，可說是初選敗北的主因。

將從市議員轉換跑道參選立委，李雅靜今天受訪表示，參選立委要擴大服務層面，讓過去市議員爭取不到的建設可以在國會得到具體的回應。

國民黨高雄市黨部已確定提名參選高雄市立委的選區，包括第2（岡山、路竹區等）選區提名黃韻涵、第5（三民區等）選區提名高雄市議員黃柏霖、第7（鳳山區等）選區提名市議員李雅靜、第8（小港區等）選區徵召市議員陳麗娜。其中，李雅靜、黃柏霖、陳麗娜都是現任高雄市議員。

另4個選區的提名作業，國民黨高雄市黨部主委莊啟旺受訪表示，將在月底前進行協調或民調。（編輯：陳俊碩）1080519