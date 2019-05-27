總統分享鬼門圖文插畫 化身綠巨人宣傳長照

總統蔡英文27日在臉書分享插畫家鬼門圖文宣傳長照居家服務的圖片，蔡總統化身綠巨人浩克解救地方阿嬤，網友笑翻。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者葉素萍台北27日電）繼人氣插畫家A RAY的「不要玩總統」相簿，引起網路熱議後，總統蔡英文今天在臉書分享插畫家鬼門圖文宣傳長照居家服務的圖片，蔡總統化身綠巨人浩克解救地方阿嬤，網友笑翻。

蔡總統晚間透過臉書分享網路插畫家鬼門圖文的作品，畫中，蔡總統化身綠巨人浩克，解救被孫女腳踏車壓到腳麻的地方阿嬤；超鬧的畫風，讓網友大呼「只有民主自由的台灣才有辦法這樣玩總統」。

蔡總統還用臉書網紅財哥專業檳榔攤的文體問網友「鬼門圖文...這種畫風...大家喜歡嗎？小英來關心...你的阿嬤...長照2.0...減輕你的...負擔。」

蔡總統也不忘宣傳政府長照政策，她提到，長照ABC級社區照顧據點，C級據點「長照柑仔店」目前已超過1700個，提供共餐、聊天、做活動，還有專人顧健康；另外，居家照顧服務，提供到家擦澡、換藥、陪看醫生等100多項服務，只要負擔16%費用。

蔡總統並提醒，如果家中有失能、失智的長輩需要政府協助，快撥打1966長照專線或上衛福部的長照專區網站，獲得更多資訊。

文末，蔡總統還備註「最近很流行玩總統」、「看到自己的插畫心臟都要很大顆」；蔡總統幽自己一默，讓這則貼文按讚數迅速飆升。（編輯：張均懋）1080527