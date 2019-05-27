街頭暴力新北高雄占6成 蘇貞昌促各縣市公布治安

（中央社記者顧荃台北27日電）行政院長蘇貞昌今天表示，今年1月至5月的街頭暴力犯罪，新北市占34%、高雄市占28%，兩直轄市占6成以上，請警方透過媒體公布各縣市治安情況，讓首長更努力及有效率。

蘇貞昌今天主持治安會報，行政院晚間發布新聞稿表示，蘇貞昌聽取內政部警政署「打擊街頭暴力，還安於民」報告後表示，今年1月至5月的街頭暴力犯罪，新北市占34%、高雄市占28%，兩直轄市占6成以上。

蘇貞昌指出，犯罪場所均習慣性群聚，原已取締的場所透過變更負責人、商號或名目，地方主管機關發予證照後，依然能死灰復燃。請經濟部督導台電及台水公司配合斷水斷電措施，另請警政署及地方警察局透過媒體公布各縣市治安情況，讓首長更努力及有效率。

蘇貞昌另舉例表示，近日有一位堂主性侵女學生被判刑定讞，結果棄保潛逃，這類利用交保到定讞間的空窗期，最後逃走，一定要設法有效防堵，請法務部、內政部提出具體作法。

蘇貞昌說，目前對於犯罪高風險、高危害場所均強力臨檢，他之前擔任縣長多年從未要求警員到八大行業站崗，強調臨檢無須大隊人馬，應建立執法者權威，機動部隊有以待之，如遇滋事則以妨害公務嚴辦、快辦及重辦，展現政府魄力，樹立執法者權威。

蘇貞昌強調，法律應是社會防護的最後底線，無人可撼動，才能讓民眾感覺有政府可依靠。政府是團隊，公權力不容被挑戰，因此當第一線執法人員被暴力對待時，請首長從談話及行動予以支持，讓執法者不孤單，展現力量。

另外，蘇貞昌並頒獎表揚第三波安居緝毒專案有功人員及機關，包括檢、警、調、海巡、憲、關務6大查緝系統及社區反毒有功民眾共62人，其中特別表揚4位村里長及4位民眾，這是首次在行政院頒發獎狀感謝基層村里長及民眾，協助政府反毒工作。

蘇貞昌表示，緝毒工作相當不容易，並非僅靠政府積極查緝，也需基層共同協力。今年3月5日至19日第三波安居緝毒專案執行期間，查獲製造、販賣、運輸藥頭1126人、犯罪所得新台幣1.1億元，其中橋頭地檢署查扣現金9700萬元為歷次最高，以及安非他命等毒品1.5公噸，為國內最大的單一運輸毒品量。

蘇貞昌說，他對吸毒造成的案件都深感痛心疾首，吸毒者危害家人及鄰里，「毒」尚未根絕，「人」也尚未遏止，呼籲大家持續加油，對治安絕不懈怠。校園或軍中的毒品問題，應從根源加以阻斷，大力遏止誘發吸毒的可能。另外，針對不肖業者運用工業用途材料加以製毒營利一事，請經濟部與相關部會合作，嚴加清查相關管道。（編輯：黃國倫）1080527