公開銷燬139kg毒品 調查局：勿挑戰反毒決心

（中央社記者蕭博文台北14日電）調查局今天舉行108年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，銷燬各類毒品共139公斤43.45公克。調查局局長呂文忠表示，希望不法之徒不要心存僥倖，不要挑戰政府反毒決心。

法務部調查局發布新聞稿指出，調查局自民國82年起負責各查緝機關緝獲的第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種毒品證物的檢驗、集中保管及公開銷燬等作業。

新聞稿提到，107年經法院判決確定，獲核發處分命令應銷燬各類毒品計4525件，重量139公斤43.45公克，於今天執行公開銷燬。因毒品數量龐大，特指派北部地區機動工作站及警衛組，全副武裝執行戒護。

銷燬儀式今天下午3時30分，在台北市北投垃圾焚化廠舉行。呂文忠致詞時說，去年調查局共查獲毒品淨重15公噸，重量超過102年至106年的總和，希望透過緝毒行動與銷燬儀式告訴不法之徒不要心存僥倖，不要挑戰政府反毒的決心。

呂文忠說，將持續與警政、海巡等機關通力合作，以區域聯防策略整合情資、追查毒品來源，同時與國外機關共同打擊毒品犯罪，阻絕毒品於境外，事實上近年與東南亞國家成功合作已展現驚人成果，希望有效斷絕毒品供應鏈。

法務部長蔡清祥則表示，希望藉由公開銷燬儀式展現緝毒成效，並提醒國人對毒害的重視，此外，毒品不只是單純的治安問題，除了緝毒，還需要宣導、教育各方面一起努力，並結合家庭、社區、校園力量，一起朝向無毒家園目標努力。

蔡清祥隨後與呂文忠、台北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠副廠長陳正守共同啟動銷燬程序，所有毒品證物在台灣高等檢察署檢察官王金聰、消費者文教基金會副董事長陳智義、毒藥物防治發展基金會董事周元華見證下投入爐內焚化，圓滿完成銷燬作業。（編輯：李錫璋）1080514