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來去總統府住一晚 蔡總統拍片邀請國際觀光客

最新更新：2019/05/28 15:38

（中央社記者顧荃台北28日電）總統府與文化總會、觀光局等單位合作舉辦「來去總統府住一晚」活動，將全球首創開放國際觀光客申請入住百年古蹟總統府，總統蔡英文並親自拍片，邀請國際旅客入住。

「我是台灣總統蔡英文，這是台灣人民的總統府，歡迎你來台灣，感受我們的友善，更歡迎你來總統府住一晚」，蔡總統在影片中，用英文邀請旅客。

總統府下午舉行記者會，公布由蔡總統親自入鏡拍攝的「來去總統府住一晚」活動前導影片，並宣布由旅遊作家謝昕璇（CC）擔任宣傳大使。

總統府發言人林鶴明表示，今年適逢總統府建築落成百年紀念，為進行國際宣傳，中華文化總會與總統府、觀光局舉辦「來去總統府住一晚」活動，這是全球首創，開放總統府提供一般背包客申請入住，希望透過觀光，增加台灣的國際能見度。

林鶴明說，歡迎不限國籍，全世界對台灣有興趣的朋友，一起來體驗台灣的友善、感受台灣的自由。蔡總統並親自拍片邀請，展現台灣民主的自由與開放。

文化總會副秘書長李厚慶說明，「來去總統府住一晚」活動邀請國際觀光客近距離體驗總統府，包含在總統府次級建築住宿一晚及VIP級客製化行程等。

他表示，詳細入住申請辦法預計將於今年8月公布，歡迎世界各國旅客報名，將針對報名旅客提出的計畫進行評選，目前規劃錄取20組國際旅客，每週一組可入住一個晚上。

至於評選機制為何，林鶴明說，例如若報名的旅客有使用臉書、Youtube等社群工具，有助於宣傳台灣觀光的話，都有利於獲選。此外，入住旅客除了既有的遴選機制外，也須符合府區的安全規劃，將配合國安要求處理。

觀光局副局長張錫聰說，觀光局過去拍的宣傳影片都是藝人入鏡比較多，這次是蔡總統親自投入拍攝，代表國家對所有國際旅客敞開雙手；該活動將配合季節，融入當季旅遊行程，例如台灣的溫泉、美食、海灣或山岳等風景。

謝昕璇表示，「來去總統府住一晚」活動很特別，台灣可能是全世界第一個開放背包客申請入住總統府的地方，希望邀請全世界所有的旅客來感受台灣的人情味。（編輯：趙蔚蘭）1080528

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