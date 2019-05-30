總統初選暫定6/8辦政見會 蔡英文賴清德備戰

民進黨總統初選政見會暫訂6月8日，民進黨表示，總統蔡英文（左）、前行政院長賴清德兩位參選人將各自申論，3個提問人各提1個問題，參選人各自回答，最後各自做結論，時間約1個半小時。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北30日電）民進黨總統初選6月10日到14日民調，政見會暫訂6月8日。總統蔡英文陣營表示，蔡總統盡力做好總統工作，就是爭取支持的方式；賴清德陣營除備戰政見會，前行政院長賴清德也將持續全國走透透行程，力拚民調。

民進黨新聞部代理主任周江杰今天受訪指出，電視政見會形式，兩位參選人將各自申論，3個提問人各提1個問題，參選人各自回答，最後各自做結論，時間約1個半小時。

剩下最後10天衝刺，蔡總統昨天透過臉書提到，「把每一天總統的工作做好，就是我爭取支持的方式」。蔡陣營發言人阮昭雄受訪指出，蔡總統把國政做好，把每一天總統的角色扮演好，民調自然就高。

蔡陣營代表、前行政院副院長林錫耀受訪指出，要讓大家看得到蔡總統表現，會有更多的亮點。另外，也要落實動員，包括小英之友會、地方團體動員組織網絡，讓支持者能夠在民調時接電話、支持蔡總統，這也是最大的考驗。

林錫耀說，蔡總統會好好利用電視政見會，把3年多來努力的成果、心情故事、她領導這個國家未來的願景，在政見會裡面顯現。

賴清德陣營發言人李退之說，會規劃系列的媒體專訪，發表國政規劃，並由一組專責人力協助備戰政見會。

李退之指出，賴清德接下來也會持續全國走透透，進行高密度、高強度的行程規劃。

民進黨中執會昨天通過總統初選民調納入手機50%，採取三人對比，對手人選為高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲，民調將於6月10日到14日進行。

另外將舉辦1場電視政見會，政見會舉行時間及方式授權中央黨部再行規劃，並與雙方協商。（編輯：黃國倫）1080530