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美中貿易戰 稀土成籌碼
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美中貿易戰 稀土成籌碼1/7

來源取代性低 稀土磁鐵可成中方貿易戰新武器

最新更新：2019/06/06 19:29

（中央社紐約6日綜合外電報導）稀土永久磁鐵是稀土最大單一市場，而中國的產量在世界占比超過90%，美國產業所需更有65%自中國進口。由於應用範圍廣大，稀土磁鐵可能成為北京在美中貿易戰的強大武器。

稀土磁鐵儘管尺寸小，卻能形成強大磁場，應用範圍包括家電、汽車、科技業和軍工業等。

花旗集團（Citigroup Inc.）分析師在報告中指出，若中國禁止對美國輸出稀土金屬和合金，衝擊將仍屬可掌控範圍，前提是「中國境外製程能迅速建立」。不過，一旦禁令延伸至稀土製產品，尤其是磁鐵和馬達，「衝擊將會嚴重的多」。

北京已釋放訊息，準備利用中國在全球稀土產業的優勢，迎戰美方的貿易戰攻勢，目前正研議各種出口限制方案。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）4日發表聲明指出，美方將採取「空前行動」，以確保戰略性礦物及稀土供應無虞。

根據花旗集團資料，中國去年的磁鐵出口額為17億美元，美國的進口額則為3億9500萬美元，其中有高達2億5700億美元產品來自中國。

花旗集團指出，儘管日本和其他國家或許有磁鐵產能餘裕，可因應中國限制令對美國產業的衝擊，但專家表示，快速因應所需的相關基礎設施和技術知識，規模非常有限。

全球磁鐵生產基地大多位於中國，日本和德國居次，但這兩個國家仍需自中國進口稀土原料。（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）1080606

地機族
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