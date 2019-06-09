有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

斷訊風波又起系列報導1（中央社記者江明晏台北9日電）Eleven Sports從部分系統台下架，開了頻道斷訊第一槍，業界傳出6月斷訊風暴正醞釀中，缺少立竿見影手段的NCC，惡夢重來，盼在下半年修法建立裁決機制，用行政方法快速處理談判卡關的狀況。

6月1日起，新北、桃園及高雄約23.6萬用戶一夜之間就看不到轉播中華職棒統一獅、桃猿賽事的運動頻道Eleven Sports，因該頻道與大豐有線、台灣數位寬頻及新高雄等3家系統業者授權爭議未達共識。

價格談不攏 大規模斷訊風暴醞釀中

「這恐怕只是第一槍」，產業界近期密切交換意見，討論Eleven Sports只是開頭，可能還有另一場大規模的頻道斷訊風暴正醞釀中，就連國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥也透露「其實我們也很擔憂…」。

台灣有線電視產業生態是由上游頻道生產內容，透過中游頻道代理商向系統台（MSO）收取授權費，並分給頻道業者，但近年來有線電視跨區經營引發低價搶客歪風，也衍生頻道代理商與系統業者授權費爭議，「訂戶數」計價方式談不攏，成為系統業者與代理商爭執焦點。

由於大豐有線拒絕給付民國106、107年兩年的授權費新台幣數億元，卻照樣播出頻道授權內容，NCC日前召集大豐、凱擘、中嘉與佳訊等相關業者數度協處，卻無功而返，恐引起其他系統台「跟風」。

系統台比喻，「有人當壞學生，你也沒把他怎麼樣，那我幹嘛乖乖付？」不排除市場會掀起「趁亂砍價」的骨牌效應，例如在中南部有50萬戶的台數科已通知頻道代理商，要求今年授權費要打8折；部分代理商則「揚言」，若不解決欠費問題就斷訊，預估6月恐還有2至3波的斷訊，消費者權益完全被漠視。

NCC擬修法引進行政裁決機制 業者表達疑慮 學界盼重視市場機制

大規模斷訊恐上演，NCC代理主委陳耀祥表示，為解決長久以來有線電視產業的授權爭議，NCC已在研議參考加拿大的行政裁決機制，預計下半年推出「有線廣播電視法」修法草案，由NCC組成仲裁會議用行政方法快速處理談判卡關的狀況。

據東吳大學法律研究所兼任教授莊春發投書媒體的文章指出，加拿大對於頻道商與系統商價格爭議的處理方式，是由主管機關CRTC（加拿大廣播電視及通訊委員會）負責；利用經濟學一般均衡理論的「摸索過程」為基礎，讓頻道的買賣雙方進行喊價，經過3個回合的調整，藉此讓雙方頻道的價格接近市場的均衡價格，最後CRTC以公權力裁決頻道的最終價格。

換言之，加拿大的CRTC對市場頻道價格的決定是直接介入而且是最終決定者。如果NCC引進這個機制，可望一舉終結年年上演的授權爭議，但恐怕也會兩面不討好，系統台業者私下議論，「NCC憑什麼決定價格？」頻道業者則說：「每一個授權費爭議的案例都不太一樣，牽涉頻道性質、營運成本，很難一概而論，斷訊不是籌碼，是基本的商業策略，去幫當事人做決定，是自以為的正義。」

期待NCC別再踩著「不准斷訊」底線的台藝大廣電系教授賴祥蔚認為，市場不可能沒爭議，期待NCC「勇敢掀開壓力鍋」，設法促進市場競爭，讓頻道商拿到該拿到的錢，迅速調整產業體質，否則眼看有線電視產業要「沉船」，頻道商搞不好乾脆跳船。

對加拿大CRTC制度頗有研究的莊春發也說，他傾向相信「市場的供給與需求」可達到均衡價格，應該讓頻道的上下游自己決定，加上現在又不是老三台時代，消費者選擇眾多，消費者不見得非某個頻道不可。

前NCC委員、世新大學教授何吉森則表示，「有時不作為也是一種作為」，以去年民視與TBC斷訊風波為例，應透過不斷溝通調處，讓市場自行找到出路，效率雖慢，但NCC既是獨立機關，就應抱持著不輕易介入市場的態度，避免以威權過度臆測或嚇阻，破壞市場秩序。

對此，陳耀祥表示，裁決是由雙方提出，不是主管機關強制去裁決，NCC將透過個案處理建立公信力及權威。

頻道商系統台互咬 擋不住市場變化

也有產業界人士坦言「治亂世，用重典」，系統台與頻道商一天到晚吵來吵去，以消費者當籌碼「假斷訊、真威脅」，搞不好能因此導正市場。

每逢系統台、頻道商授權爭議，劇本大概不脫頻道業者叫屈，「想投資內容吸引收視，系統台卻不願意提高分潤」，系統台業者也反控，過去頻道商7成靠廣告收入，現在網路興起，電視廣告衰退，「頻道商就反咬系統業者說我虧待你」，尤其有線電視產業現在也面臨殺價競爭，更有境外OTT大軍來襲、MOD開放自組頻道等強勁壓力。

誰對誰錯難以評判，但「市場變了」、「數位匯流讓大環境不一樣了」，都已是不爭事實，產業界人士也認為，有線電視自身夥伴不該再爭吵不休，而是該思考如何共同把餅做大。（編輯：林淑媛）1080609