前紅襪重砲歐提茲遭槍擊 傳子彈貫穿腹部

（中央社多明尼加聖多明哥9日綜合外電報導）據多家媒體報導，手握3枚世界大賽冠軍戒指的前MLB波士頓紅襪球星重砲「老爹」歐提茲在多明尼加一處娛樂中心，因為一起企圖搶劫的案件遭歹徒開槍擊中。

外媒一開始指歐提茲（David Ortiz）是腿部中槍，但據路透社報導，多明尼加體育記者索蒂維拉（Dionisio Soldevila）用西班牙文在推特寫說，急診室醫師表示歐提茲說，「拜託別讓我死去，我是個好人」，索蒂維拉同時引述醫師的話說，槍傷是自從背部左下方貫穿左側腹部。

歐提茲的父親李奧（Leo Ortiz）告訴體育電視頻道ESPN記者羅哈斯（Enrique Rojas）說，兒子「受了傷，他們把他送到醫療中心，但沒說他傷勢如何，也沒說他在哪家醫院」。

根據多明尼加電視台CDN37的報導，這場槍擊案有至少1嫌遭到逮捕，且歐提茲被送至首都聖多明哥（Santo Domingo）附近的地方醫療機構。聖多明哥是43歲歐提茲的出生地。

紅襪發言人葛瑞格（Kevin Gregg）表示，在被聯繫的當下，球團對並不知道這起槍擊案。

歐提茲2016年結束20年大聯盟生涯，當年他第10度入選明星賽，這位前指定打擊、一壘手，生涯7度獲得銀棒獎，生涯在大聯盟2408場比賽中，共揮出541支全壘打，掃進1768分打點，生涯全壘打總數在大聯盟排名第17。

歐提茲的大聯盟的生涯始於明尼蘇達雙城，共效力6季，但是在加入紅襪後開始大爆發，他為人熟知的季後賽英雄事蹟，是在2004年助紅襪奪得相隔86年的第一座世界大賽冠軍，當時他在7戰4勝制美國聯盟冠軍賽，助紅襪在0比3的絕對劣勢下連贏4場比賽，力克世仇紐約洋基闖進世界大賽，也獲選最有價值球員（MVP）。

歐提茲也在2007年、2013年助紅襪奪得世界大賽冠軍，並在2013年獲得世界大賽最有價值球員（MVP）。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080610