前紅襪名將歐提茲中槍 手術後料無大礙

（中央社多明尼加聖多明哥9日綜合外電報導）多明尼加警方今天表示，前大聯盟MLB波士頓紅襪隊球星「老爹」歐提茲今天在首都聖多明哥遭歹徒槍傷背部；歐提茲的父親告訴記者，兒子已動完手術，料能完全康復。

多明尼加電視台CDN37報導，23歲的犯嫌賈西亞（Eddy Feliz Garcia）涉嫌槍擊歐提茲（David Ortiz）被捕，另有多家媒體指出，多明尼加電視台主持人羅培茲（Jhoel Lopez）也在事件裡中槍。

紅襪隊也發聲明表示，球隊得知歐提茲在祖國多明尼加中槍的消息，並指歐提茲的家人已經確認，槍傷的位置在下背/腹部，他在聖多明哥接受手術，正逐漸康復。

多明尼加警方表示，事情發生於晚間8時50分，歐提茲當時在一間酒吧內，騎乘機車犯嫌停好車後從後方靠近歐提茲並對他開槍，歐提茲中槍後被送到當地醫院，手術後狀況穩定。

多明尼加警方表示，向歐提茲開槍的犯嫌被民眾圍捕並毆打，警方在犯嫌獲治療後，才開始對他偵訊。

槍擊案中還有兩人受傷，其中一人是多明尼加電視台主持人羅培茲，他的妻子表示，槍傷在腿部，沒有生命危險；警方並未說明第3名受害者的身分，也沒說明他的傷勢情況。

現年43歲的歐提茲，20年大聯盟生涯有14年效力紅襪，生涯共揮出541支全壘打，幫紅襪贏得3次世界大賽冠軍，並在2013年獲得世界大賽最有價值球員（MVP），他於2016年球季退休，過去曾10次入選明星賽。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1080610