郭台銘不滿中天播政見會 座談會唸了一小時

國民黨11日在國民黨中央黨部召開總統初選參選人座談會，鴻海董事長郭台銘（中穿西裝者）出席，有支持者在場外高呼口號，為郭台銘加油打氣。中央社記者吳翊寧攝 108年6月11日

（中央社記者王承中台北11日電）國民黨今天召開總統初選參選人座談會，據與會者轉述，鴻海董事長郭台銘在聽到國政願景電視發表會台北場將由中天電視台舉辦後，就表達反對立場，一講就是近一小時，最後在其他人打圓場下，才未繼續堅持。

國民黨上午10時在中央黨部召開參選同志的座談會，郭台銘、孫文學校總校長張亞中及前台北縣長周錫瑋親自與會，而前行政院政務委員高思博、前立委孫大千則分別代表前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜出席。座談會從上午10時開始閉門會談，直到下午1時20分許才結束，歷時超過3小時。

與會人士轉述，會議開始後，討論到第三場在台北舉辦的國政願景電視發表會，將由中天電視台負責轉播時，郭台銘一聽到中天，就表示不應該讓中天負責轉播，並指出中天過去「黑郭」的紀錄，郭台銘這一講就是近一小時，讓旁人根本無法插話。

最後在有其他與會者表達，中天至少是友善藍營的電視台，難不成要換親綠的電視台來轉播。因此，郭台銘才沒有繼續堅持下去。

針對初選公約書的簽署狀況，周錫瑋在會後受訪時表示，他跟韓國瑜、朱立倫及張亞中都已經簽署公約書，並交給黨中央。而郭台銘則不願多做回應，僅說由國民黨統一發布。

國民黨文傳會代理主委程美華在會後轉述時表示，目前黨中央還在陸續收集中，收齊後會再對外公布。對於郭台銘是否有簽署公約書，程美華僅說，目前還未看到公約書。

另外，程美華也指出，會中經過各參選人及參選人代表的同意，25日在高雄舉辦的國政願景電視發表會，主題改為憲政、外交、兩岸及國防，而7月3日於台北舉辦的國政願景電視發表會，主題改為經濟、財政、環境及能源。而主持人由主辦的國民黨智庫指定。黨中央也將提供6家民調公司的名單，由參選人挑選5家，並在兩天內提交。

媒體詢問，民調公司的名單為何從原先的9家變為6家。程美華說，由於這次要抽樣3000個樣本數，數量大且必須在10天內完成，所以民調公司的電腦輔助電訪系統，最起碼要超過40線才能夠接這個量。經詢問後，能接下民調作業的最終只有6家民調公司。（編輯：蘇龍麒）1080611