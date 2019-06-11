初選未納手機民調 郭台銘：花3小時只是被徵詢

（中央社記者王承中台北11日電）鴻海董事長郭台銘今天針對國民黨初選不納手機民調表示，他雖然力爭很久，但還是有反對意見，爭取不到也沒有辦法。遺憾的是花了3小時來開座談會，結果得到的只是被徵詢意見。

國民黨今天上午10時在中央黨部召開參選同志座談會，鴻海董事長郭台銘、孫文學校總校長張亞中及前台北縣長周錫瑋親自與會，而前行政院政務委員高思博、前立委孫大千則分別代表前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜出席。座談會從上午10時開始閉門會談，一直到下午1時20分許才結束，歷時超過3小時。

會中決議初選不納入手機民調，郭台銘在會後受訪表示，今天會中採共識決，只要有一人不同意，就無法通過。他對於手機民調雖然力爭很久，但是還是有反對意見，在這種定調的原則下所以無法通過。「我們盡力爭取，但爭取不到也沒有辦法。」

郭台銘說，他事先不知道今天開會是採共識決，先前中常會通過要徵詢各參選人的意見，但黨中央的認知似乎是必須要原則性的全部接受，讓他覺得這只是知會而沒有討論空間，有認知上的差別。比較遺憾的是花了3個小時來開座談會，結果得到的只是被徵詢意見。

對於是否簽署公約書，郭台銘僅表示，由國民黨統一發布。

另外，郭台銘也指出，高思博會中提出取消與黨內的互比民調，改為100%的對比民調，他跟張亞中都同意，但有反對意見，所以也沒有通過；民調計算方式，還是維持原本的黨內互比15%、黨外對比85%。而張亞中則提出，若初選第一名與第二名差距在1%或很接近，前兩名要再次進行民調，他基本上也贊成，但最後也沒有通過。（編輯；謝佳珍）1080611