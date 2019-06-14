疑私怨口角 台南偵查佐KTV遭槍擊不治

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市警局刑警大隊預防組偵查佐劉三榮今天凌晨在柳營區山秀練歌場唱歌飲酒時，遭梅姓男子開槍中彈，送醫不治，警方正全力追捕凶嫌。劉三榮105年曾當選台南市模範警察。

台南市政府警察局初步調查，45歲的劉三榮今天凌晨下班後，和一名男性友人在柳營區新開張的山秀練歌場唱歌，遭人開槍擊中右肩，送往柳營奇美醫院急救不治。全案已報請地檢署檢察官與法醫相驗死因。

員警表示，開槍的是梅男曾因案遭新營警分局逮捕，梅男和死者疑有私怨，雙方在練歌場不期而遇互起口角，梅男憤而行凶後逃逸。梅男隨後和1男、1女投宿新營區一家汽車旅館，員警趕到汽車旅館時，3人已先一步逃離，現正布線追緝。

警方表示，劉三榮民國105年曾當選台南市模範警察，育有3子、老家在柳營區，離案發現場只有200公尺；劉三榮下班後會回老家和父母同住，輪休時才會回高雄三民區住處。

劉三榮106年因身體不佳，從外勤請調內勤；至於這家練歌場是單純的KTV，沒有女侍。警方已派人慰問劉家協助善後。（編輯:孫承武）1080614