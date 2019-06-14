民進黨初選後 陳菊：賴清德永遠是我的兄弟

總統府秘書長陳菊（前）14日在立法院受訪表示，「賴院長永遠是我的兄弟」，不管他有沒有得到提名。中央社記者張皓安攝 108年6月14日

（中央社記者范正祥台北14日電）民進黨總統初選13日出爐，總統蔡英文勝出，贏對手前行政院長賴清德8.2個百分點。總統府秘書長陳菊今天在立法院受訪表示，「賴院長永遠是我的兄弟」，不管他有沒有得到提名。

陳菊下午率大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎前往立法院會見立法院長蘇嘉全。會後，媒體訪問陳菊，詢問民進黨初選後的整合等相關問題。

談及初選後的整合，陳菊說，黨中央應該很快會進行整合，「我們全力配合」。

對於媒體詢問，昨天有沒有打電話給賴清德，陳菊說，「有」。

媒體追問，感受賴清德的心情如何，陳菊表示，賴清德是個非常成熟的人，「我們都對他有信心」。

媒體再問，昨天與賴清德通話時有沒有討論到「蔡賴配」的議題，陳菊說，沒有。

另外，媒體提及網路上也有傳出「蔡蘇配」，將行政院長蘇貞昌納為蔡總統可能競選搭檔的說法，陳菊表示，「我沒有聽到。」

對於媒體不斷詢問蔡總統競選連任的可能副手人選和條件，陳菊表示，不適合表達意見，「不管是誰，我們都是尊重蔡總統的決定。」

媒體也求證，民進黨秘書長羅文嘉今天接受媒體專訪提及若干初選協調經過。陳菊答覆，5人小組當時為了協調，有很多會議，每次會議大家都很認真協調，能理解當時賴清德表達的一些觀點，「我們都是尊重，我們不適合再來討論這些。」

總結媒體的提問，陳菊說，「賴院長永遠是我的兄弟」，不管他有沒有得到提名。（編輯：趙蔚蘭）1080614