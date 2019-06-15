蘋果信義A13直營店開幕 果粉排隊20小時搶頭香

蘋果公司（Apple）在台第2家直營店「Apple信義A13」今天上午10時開幕，蘋果國際認證培訓師呂紹華排隊約20小時搶得頭香，看好獨棟的直營店將提供更完整的活動安排。中央社記者吳家豪攝 108年6月15日

（中央社記者吳家豪台北15日電）蘋果公司（Apple）在台第2家直營店「Apple信義A13」今天上午10時開幕，至9時30分約有1200人排隊，搶頭香的蘋果國際認證培訓師呂紹華排隊約20小時，難掩興奮心情。

Apple信義A13位於信義區A13大遠百旁的松壽路與松仁路口，採用碳纖維強化屋頂，由石墩支撐，與旁邊廣場無縫銜接。在店內看到的所有石材、木頭與金屬都與美國加州古柏迪諾（Cupertino）蘋果總部使用的材料一樣。今天上午10時開幕後，第一批進店的顧客將獲贈全球限量的紀念T恤。

中央社記者現場觀察，至上午9時30分左右，排隊人潮繞了Apple信義A13外圍半圈，現場拉起排隊圍欄引導動線，目測超過1200人排隊等候。

蘋果公司（Apple）在台第2家直營店「Apple信義A13」15日上午開幕，民眾難掩興奮心情，進場時與店員開心擊掌。中央社記者裴禛攝 108年6月15日

蘋果公司（Apple）在台第2家直營店「Apple信義A13」15日上午開幕，許多民眾一早就在店外排隊等候，店員也在門口熱情歡迎顧客進場。中央社記者裴禛攝 108年6月15日

蘋果公司（Apple）在台第2家直營店「Apple信義A13」15日上午開幕，店外一早就擠滿排隊人潮，現場拉起排隊圍欄引導動線。中央社記者裴禛攝 108年6月15日

搶頭香的33歲呂紹華果粉資歷約13年，第一個入手的Apple產品是2006年的iPod Shuffle，已使用過至少20個Apple產品，他透露今天來排隊的人很多是20、30年的資深果粉。

被問到為何想來排隊，呂紹華說，2017年在台北101的Apple Store開幕時，他曾去排隊，但隊伍最前面是3個外國人，這次想為台灣人搶到「實質第一名」，大約在昨天下午2時至3時到Apple信義A13店外排隊。

他說，這次是Apple在台灣第一次打造獨棟店面，可以提供更完整、更獨立的活動安排，不必受限於商場規定；今天排隊進店後，他最想回家好好休息，日後再來參加Today at Apple攝影相關課程。

呂紹華也表示，台灣的蘋果國際認證培訓師不到5人，雖然每年都要通過很難的考試才能取得認證，他仍樂在其中，希望在台灣推廣Apple文化。（編輯：楊玫寧）1080615

影片來源：中央社

蘋果公司（Apple）在台第2家直營店「Apple信義A13」15日上午開幕，一早就湧現排隊人潮。中央社記者裴禛攝 108年6月15日

蘋果公司（Apple）在台第2家直營店「Apple信義A13」15日上午開幕，許多民眾難掩興奮心情，漏夜排隊等候進場。中央社記者裴禛攝 108年6月15日