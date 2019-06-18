無人機首建功 高雄艦水砲驅離陸抽砂船

海巡署艦隊分署17日在澎湖海域執行巡護任務，由高雄艦施放UAV無人機支援偵搜，在七美西方38浬處發現有艘無船名的中國大陸籍抽砂船，高雄艦以強力水砲驅離至海峽中線以西海域。（海巡署艦隊分署提供）中央社 108年6月18日

（中央社澎湖縣18日電）大陸抽砂船越界在澎湖海域台灣灘抽砂，海巡署艦隊分署首度採用無人機偵蒐建功配合高雄艦強力水砲驅離，讓大陸抽砂船無所遁形，有效遏止違規越界。

海巡署艦隊分署發部新聞指出，3000噸級的高雄艦昨天上午近8時在澎湖海域台灣灘（俗稱南淺）執行巡護任務，首度施放UAV無人機支援偵蒐，在七美西方38浬處發現一艘沒有船名的陸籍抽砂船。

隨後高雄艦依蒐證畫面與偵蒐船位置，在10時45分以強力水砲驅離大陸抽砂船至海峽中線以西海域。這也是UAV首次在專屬經濟海域支援艦船偵蒐勤務建功，讓違法陸船無所遁形，有效保護澎湖經濟海域海洋資源。

艦隊分署表示，藍色國土，寸土必爭，自5月份起提升台灣灘海域巡護密度，即時調派大型巡防艦、船支援，全天候24小時綿密部署勤務，並運用UAV無人飛行載具等高科技設備，採取噴射高壓水砲等強勢執法作為，有效嚇阻陸船抽砂案件再生。

艦隊分署表示，自民國107年起推動「旋翼型無人飛行載具試辦計畫」，試辦階段先成立5個分隊，採購20架UAV，載台可導控旋翼型無人飛行載具飛行距離為30公里，飛行時間50分鐘，具備衛星定位與慣性導航系統（INS）等功能，且可切換自動與手動控制，全天候執行海上搜救、執法蒐證及海上目標辨識等任務，大幅提高海域巡防效能。(編輯:孫承武)1080618

海巡署艦隊分署18日發布新聞指出，高雄艦17日在澎湖海域台灣灘執行巡護任務，首度施放UAV無人機支援偵搜，適時以水砲驅離一艘中國大陸抽砂船。（海巡署艦隊分署提供）中央社 108年6月18日