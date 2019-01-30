中國漁船越界遭搜出5公斤豬肉 罰240萬驅離

一艘中國大陸籍漁船去年12月越界作業遭基隆海巡隊查扣，更在船上查獲5.72公斤豬肉，隨即通報由動植物防疫檢疫局人員將豬肉製品帶回銷毀，並針對船艙進行消毒。中央社記者王朝鈺傳真 108年1月30日

（中央社記者王朝鈺基隆市30日電）一艘中國大陸漁船去年12月越界作業遭基隆海巡隊查扣，船上除查獲1500公斤漁獲外，另有5.72公斤豬肉，經留置調查後依法開罰240萬元，今天並將陸船驅離出境。

基隆海巡隊表示，陸船「閩晉漁05812」去年12月18日於彭佳嶼東北18.2浬越界作業遭基隆海巡隊查扣，船上查獲漁獲約1500公斤及5.72公斤豬肉，立即通報動植物防疫檢疫局基隆分局人員進行人船消毒，並協調基隆分局將豬肉等製品帶回銷燬，防杜非洲豬瘟疫情。

基隆海巡隊並留置14名大陸漁工，全案經調查，「閩」船去年12月17日自晉江市深滬港出港，出港一天後就遭查扣，且「閩」船於民國104年至107年間，航行進入中華民國海域邊界遭警告驅離計有12次。

基隆海巡隊依兩岸人民關係條例等規定開罰新台幣240萬元，經確認罰鍰已匯入國庫，上午10時會同基隆市政府切割船上2部起網機和3塊網板，並沒入漁具和漁網，隨後將「閩」船驅離出境。（編輯：李錫璋）1080130