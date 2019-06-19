豔陽高照 太陽能發電一度貢獻171萬瓩

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）高溫炎熱，用電量再創今年紀錄，飆至3560.1萬瓩，同時刷新歷年6月第4高紀錄。而艷陽高照，也提升太陽能發電量，中午最高發電量一度達171.2萬瓩，相當於3部中火燃煤機組。

今天全台晴朗悶熱，各地為多雲到晴，高溫落在33至36度間。台電電力調度處中央調度監鄭有財指出，天氣高溫炎熱，也帶動民眾用電量，今天下午1時45分達到用電高峰3560.1萬瓩，用電高峰再創今年新高，同時也寫下6月用電量第4高紀錄。

不過，值得關注的是，太陽能於上午11時50分時，最高發電量達171.2萬瓩，相當於3部台中火力發電廠燃煤機組。鄭有財分析，今天陽光充足，中南部地區晴朗無雲，好天氣也提升太陽能發電量，曾一度占整體發電量約4.9%。

他也說，由於這幾天為極高溫的天氣型態，預估民眾用電高峰將達3500萬瓩至3570萬瓩，不過，未來一週備轉容量率均超過10%以上，供電無虞。

他表示，今年受梅雨鋒面提早報到影響，氣溫較去年下降，用電負載也不如去年高，今年6月用電量相較去年同期減少2.7%。

台電預估夏季用電約落在3200萬瓩至3700萬瓩間，受到天候及經濟因素影響，用電量將較去年成長。台電官網顯示，近2個月的電力供需預測，至8月中旬均可望亮出代表供電充裕的綠燈，備轉容量率都超過10%以上。

根據台電統計，歷年6月用電量之冠為去年6月8日，達到3610.2萬瓩，次高去年6月6日3580.2萬瓩，3、4、5名依序為去年6月7日3570.2萬瓩，今天的3560.1萬瓩以及去年6月28日3544.8萬瓩。（編輯：黃國倫）1080619