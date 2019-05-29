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前士官長轉行太陽能 年薪百萬開創事業第二春

最新更新：2019/05/29 16:08

（中央社記者楊思瑞台南29日電）投入軍旅生涯20年後，從一等士官長職務退役的劉盈新，看好太陽能產業前景，參加太陽能光電技術職訓班，結訓後不到一年已升任專案經理，年薪破百萬，成功找到人生另一片天。

38歲的劉盈新，15歲就投入軍職，服務20年後毅然決定從一等士官長退役，到雲嘉南分署參加半年的太陽能光電職訓。雖然完全沒有底子，但憑著肯學、肯做態度，訓後取得太陽能設置乙級、室內配線乙級、工業配線丙級等證照，順利進入銓泰環能擔任工程師，不到一年連升課長、專案經理，年薪突破新台幣100萬元。

劉盈新受訪表示，自己喜歡挑戰新的事物，轉行後主要負責太陽能案場監工，很喜歡現在的工作，也很有成就感。他說，轉行需要很大的勇氣，當設定好目標，就要去執行，遇到困難一定要去克服、找出答案，只要堅定信念、持續下去，就能走出自己的一片天。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，轉行會從原本熟悉、專業的領域，跨到一個陌生、從未接觸過的行業，但只要有心學習，選擇適當的職業訓練及考取相關證照，就有機會能成功開創事業第二春。

雲嘉南分署近期推出失業者自辦職前訓練課程，訓練費用由政府全額補助，有應用電子(太陽能光電技術應用)、工廠自動化等15班，報名即日起至7月1日止；另有產訓青年專班包括CNC車床及CNC銑床2班，報名即日起至6月16日止，相關訊息可上台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢報名。(編輯：孫承武) 1080529

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