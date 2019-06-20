趙少康主張未買中廣土地 黨產會：無此交易方式

黨產會20日針對中廣案召開聽證會，中廣董事長趙少康（左）表示，中廣是否為國民黨附隨組織他不清楚，但他接手中廣後國民黨絕無干涉，經營成敗全部由他負責。中央社記者游凱翔攝 108年6月20日

（中央社記者游凱翔台北20日電）黨產會今天召開中廣案公聽會，爭點包括追徵仁愛路豪宅帝寶在內等38處土地價額，但中廣董事長趙少康主張「只買廣播，沒買土地」；黨產會傍晚回應，以一般股權買賣來說，沒有這種交易方式。

不當黨產處理委員會上午召開中廣案第二次聽證會，黨產會指出，中廣案共有兩大爭點，包括中廣是否曾由國民黨實質控制人事、財務或業務經營，且非以「相當對價」轉讓而脫離國民黨實質控制，及中廣是否為國民黨附隨組織，現存財產是否為不當取得應命移轉國有，及38筆土地是否為不當財產，並已移轉他人無法返還，應追徵價額。

黨產會表示，中廣原為國民黨黨營事業，使用日治時期台灣放送協會於全台各地廣播電台設備及土地房屋，早年董監事及重要人事、財務須經國民黨中央決定。

黨產會指出，國民黨於民國95年12月透過黨營中央投資公司，將中廣96.95%股權出售好聽、悅悅、播音員、廣播人4家公司，並採新台幣57億元分期付款方式，買方僅以10億元支付頭款後，就入主中廣。

趙少康表示，他是善意第三人，他在民國95年購買中廣時，只買廣播媒體部分，並沒有買中廣土地不動產部分。若黨產會要追討，應找時任國民黨主席李登輝、黨營事業管理委員會主委劉泰英、或是中投公司。

對於趙少康「只買廣播，沒買土地」的主張，黨產會傍晚接受中央社訪問時回應，以一般的股權買賣來說，沒有只買廣播、不買土地這種交易方式。（編輯：林興盟）1080620