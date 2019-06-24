新加坡電信商無框行動進軍台灣 強調不打價格戰

新加坡電信商Circles.Life（無框行動）24日啟動在台電信服務，主打不綁約，東亞區總裁林偉文表示，打價格戰沒空間。中央社記者江明晏攝 108年6月24日

（中央社記者江明晏台北24日電）新加坡電信商Circles.Life（無框行動）今天啟動在台電信服務，主打不綁約，基本方案月付450元可享18GB流量，加200元可吃到飽，東亞區總裁林偉文表示，打價格戰沒空間，下一階段將提供加值服務。

新加坡電信商星圓通訊已在台取得第二類電信業務執照，並以Circles.Life（無框行動）為名宣布，今天正式啟動在台電信服務。Circles.Life（無框行動）表示，與台灣最大的電信商之一合作，提供客戶高品質數位電信體驗，主打「不綁約」的彈性資費方案，消費者可依據自身需求，調整方案內容。

消息指出，Circles.Life合作對象就是中華電信。產業人士認為，「不綁約」等彈性、方便的方案，可以吃到一些台灣電信業者過去忽略的市場。

Circles.Life（無框行動）東亞區總裁林偉文今天受訪時表示，台灣電信業者要求客戶簽署同意長達36個月的綁約期限，可說是全世界最長的電信合約之一。因此，選擇進入台灣市場，希望透過數位通訊技術，重新賦權給消費者，將消費者從漫長的合約束縛中解放出來。

林偉文表示，Circles.Life在新加坡不到3年就有5%的市占率，是新加坡成長最快速的電信商，登台初期是希望台灣消費者能接受這樣的經營模式，下一階段則是在足夠經濟規模用戶的基礎上，提供與餐廳、旅行社等異業合作的加值服務。

台灣電信市場競爭激烈，資費已殺到見骨，先前的499之亂轟動全台，為何還會想來台灣？林偉文強調，無框行動不做價格競爭，打價格戰已經相對沒空間，主要是主打不綁約的便利性，未來也期望透過在不同海外市場的經營，提供漫遊優惠的服務。

Circles.Life（無框行動）於今年6月初時舉辦線上連署活動，號召消費者們共同連署、廢止綁約。在不到2週的時間，該連署活動成功募集到逾3萬人次的簽署。

Circles.Life（無框行動）台灣區總經理許鈞程強調，台灣是Circles.Life（無框行動）的第一個海外市場，後續將進軍澳洲、印尼等其他市場。

Circles.Life登台提供兩大方案，包括新台幣450元「基本方案」提供消費者18 GB的上網流量、30分鐘免費網內外通話，並可自由選擇透過加值服務（每月200元），升級為上網流量吃到飽。（編輯：黃國倫）1080624