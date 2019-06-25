與韓國瑜合照 女學生接力嗆要做好做滿

高雄市長韓國瑜（左）25日出席與模範生及優秀畢業生合影活動，一名女學生合照時拿出「做好、做滿、愛高雄」的自製標語。中央社記者董俊志攝 108年6月25日

（中央社記者王淑芬高雄25日電）高雄市長韓國瑜與模範生、優秀畢業生合照，今天再有兩名女學生分持「做好、做滿」的標語上台，但韓國瑜說「這個太敏感了，先收起來」。

韓國瑜與模範生合照今天是第5場，連日來已被學生以「要選總統很可笑」、學生穿著「溜之大吉」Ｔ恤及持「為什麼愛說謊」的書入鏡等引發熱議。

下午的合照在新莊高中舉行，市府公開韓國瑜行程是下午2時，但是韓國瑜在下午1時就到場和學生合照。

有家長不滿學校2次通知更改時間，還在今天中午11時48分發簡訊，要家長於今天下午1時40分就要報到。莊媽媽批評市府不體恤家長。她說和先生都在上班，她原本今天下午2時30分會到，但是今天被臨時通知，她於12時多才看到簡訊要再提早，於是和先生臨時從工作地點趕來，造成不便。

莊媽媽表示，過去市府都安排假日與市長合照，但是現在卻利用上班日，造成家長不便，甚至時間一改再改，很困擾。她說，網傳市長不能在假日和模範生合照是因為要去選舉造勢。

韓國瑜今天安排和800多名模範生合照，首先一名女學生上台時持獎狀要合照時，掀開摺在後側寫有「做好」、「做滿」的標語。韓國瑜於合照時看到標語後，女學生才收起並摺回。

這名仁武高中女學生事後受訪表示，她透過標語表達希望韓國瑜做好、做滿。她並轉述韓國瑜的話說「這個太敏感了，先收起來」。媒體還詢問是否也是要學之前同學嗆韓，她說：「我有自己的哏。」

一名女學生於合照時拿出「做好、做滿、愛高雄」的自製標語。在台下的媒體只見韓國瑜不斷的對女學生說話，後來她有收回標語，兩人才合照。

另有一名女學生合照時拿「蚊防四寶」的登革熱文宣上台，她事後受訪表示，希望市府的防疫工作要更落實到位。

學生接力表達要韓國瑜做好、做滿。結束合照後，韓國瑜受訪表示，對於年輕人的熱情和理想，他予以鼓勵，如果學生有意見可以表述，但他希望不要有太多的泛政治化思維。

至於通知學生家長改時間拍照一事，教育局長吳榕峯表示，市府基於善意，因為今天早上高雄傾盆大雨，擔心下午影響時程不便；至於合照安排在上班日，他說考量休假日有家庭活動，每個縣市考量不同。（編輯：陳俊碩）1080625