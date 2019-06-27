立院表決大法官人事案 呂太郎等4人全過關

司法院大法官被提名人謝銘洋（左起）、楊惠欽、蔡宗珍、呂太郎27日獲立法院同意任大法官。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北27日電）立法院會今天上午行使司法院大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎同意權案投票；投票結果，4人都獲超過57票同意票，獲立法院同意任大法官。

立法院院會上午行使大法官同意權投票，9時議事人員布置好圈票處及票匭後，朝野立委開始排隊領票、投票。立法院長蘇嘉全宣告，投票截止時間為上午10時30分。

而在蘇嘉全宣告後，國民黨立法院黨團在議場外召開記者會，表達拒絕投票的立場；黨團總召曾銘宗說，總統蔡英文提名的大法官，意識形態非常濃厚，基本上不適任，因此國民黨團拒絕投票。

曾銘宗指出，若這些大法官完成提名，強烈懷疑無法獨立行使職權，無法做為憲法最後的守護者；他更帶領現場多位的國民黨立委高喊，「拒絕投票、大法官綠化」等口號。

上午10時30分投票截止後隨即開票，113席立委中，有71人領票、42人未領票。

親民黨立法院黨團在投票結束後發出新聞稿指出，這次臨時會處理4位大法官被提名人行使同意權，本就倉促，而且在公聽會、審查會的過程中，這4位被提名人不論在面對社會監督團體的提問，或是立法委員的質疑，不是解釋不清就是閃避不答，更凸顯倉促行使同意權的弊病。

親民黨立法院黨團表示，黨團最後決議，今天以不出席投票，作為對此次行使同意權案的不認同。

開票結果，楊惠欽獲67張同意票、3張不同意票、1張無效票；蔡宗珍獲71張同意票；謝銘洋獲71張同意票；呂太郎獲68張同意票，1張不同意票、2張無效票。4名被提名人皆獲過半數同意票支持，獲立法院同意出任司法院大法官。

中華民國憲法增修條文規定，司法院設大法官由總統提名，經立法院同意任命。

立法院職權行使法規定，行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以無記名投票表決，經超過全體立委1/2同意為通過。

立法院現有113席立委，被提名人如果要跨過同意權門檻，至少需拿到57張同意票。

根據總統府官網的介紹，楊惠欽現年59歲，現任高雄高等行政法院法官兼院長，專精行政訴訟審判業務。53歲的蔡宗珍為現任考選部長，專精憲法、行政法領域，尤長於憲法理論與實務的條理剖析與整合批判。

至於61歲的謝銘洋，現任國立台灣大學法律學系教授，專精智慧財產權法與科技法律領域。呂太郎現年60歲，為現任司法院秘書長，兼具審判實務及司法行政經驗。（編輯：李信寬）1080627

立法院臨時會25日舉行全院委員會，審查司法院大法官人事同意權案，並對司法院大法官被提名人楊惠欽（圖）等人進行詢問。（中央社檔案照片）

楊惠欽小檔案 年齡：59歲

現職：高雄高等行政法院法官兼院長

專長：行政法類、財經法類

最高學歷：國立政治大學法律研究所法學碩士

主要經歷：台灣高雄地方法院法官兼庭長

高雄高等行政法院法官

最高行政法院法官

立法院臨時會25日舉行全院委員會，審查司法院大法官人事同意權案，並依序對司法院大法官被提名人進行詢問。大法官被提名人、考選部長蔡宗珍（圖）進行答詢。（中央社檔案照片）

蔡宗珍小檔案 年齡：53歲

現職：考選部部長

專長：憲法類、行政法類

最高學歷：德國慕尼黑大學法學博士

主要經歷：淡江大學歐洲研究所所長

國立台灣大學法律學院教授

行政院訴願審議委員會委員

經濟部法規委員會委員

立法院臨時會26日舉行全院委員會，審查司法院大法官人事同意權案，並對大法官被提名人謝銘洋（圖）等人進行詢問。（中央社檔案照片）

謝銘洋小檔案 年齡：61歲

現職：國立台灣大學法律學系教授

專長：財經法類、民事法類

最高學歷：德國慕尼黑大學法學博士

主要經歷：律師

國立台灣大學法律學院院長

台灣資訊智慧財產權協會理事長

中華民國全國工業總會智慧財產權委員會副召集人

台灣法學會理事長

台灣智慧財產法學會理事長

立法院臨時會全院委員會，26日審查司法院大法官人事同意權案，並對大法官被提名人呂太郎（圖）等人進行詢問。（中央社檔案照片）

呂太郎小檔案 年齡：60歲

現職：司法院秘書長

專長：民事法類

最高學歷：國立中興大學法律研究所法學碩士

主要經歷：司法院人事處處長

台灣南投地方法院院長

台灣高等法院法官兼庭長

東吳大學、東海大學法律學系兼任副教授