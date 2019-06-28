持鋼筋攻擊賴香伶 一審判李明彥傷害罪3月

男子李明彥（圖）去年涉嫌持鋼筋攻擊台北市勞動局長賴香伶，造成賴香伶額頭當場受傷、流血，台北地院28日改以傷害罪論罪，判他3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。中央社記者劉世怡攝 108年6月28日

（中央社記者劉世怡台北28日電）男子李明彥去年涉嫌持鋼筋攻擊台北市勞動局長賴香伶，遭北檢依重傷害等罪起訴。台北地院今天改以傷害罪論罪，判他3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。

李明彥聆判後受訪表示，基本上不會上訴，會與律師討論做最後決定是否上訴，他認為檢方當初以本案羈押他，是為了阻止他繼續為勞工權益奔走，他感謝北院合議庭變更起訴法條，改以傷害罪論罪判刑3月。

全案緣於，賴香伶去年10月31日在勞動局長室內核閱公文時，李明彥約在下午3時52分左右持鋼筋進入並攻擊賴香伶，造成賴香伶額頭當場受傷、流血，隨即送往台北市立聯合醫院仁愛院區治療，李男則趁亂離開現場。

警方於去年11月1日下午在新北市板橋區捷運新埔站，攔截逮捕李明彥，偵訊後移送台北地檢署。檢方認定李明彥涉嫌重傷害未遂等罪，罪嫌重大，且有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

李男另案因自認檢舉勞動官員弊案遭吃案而心生不滿，在台北市政府勞動局長賴香伶臉書留言，揚言殺害台北市長柯文哲，二審台灣高等法院去年12月間依恐嚇公眾罪判刑2月，得易科罰金定讞。

李男因羈押折抵刑期，後來繳交新台幣1萬1000元獲釋，今天前往台北地院聆判。（編輯：張銘坤）1080628