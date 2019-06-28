刺胳針將台灣列中國 陳副總統去函要求更正

「刺胳針」於24日在線上刊登的中國研究，研究對象為中國34個省級行政單位。但有台灣醫師閱讀報告後發現，作者在圖表中將台灣納入，並號召學界、醫界抗議，希望撤文。（圖取自刺胳針網頁thelancet.com）

（中央社記者顧荃台北28日電）副總統陳建仁今天表示，世界頂尖學術期刊刺胳針25日刊登中國的醫學研究，內容將台灣納為中國的一省，他和中研院院士聯名去函要求更正。

陳副總統晚間在臉書發文表示，刺胳針（The Lancet）25日刊登一篇中國的醫學研究，該研究將台灣納為中國的一省，嚴重矮化台灣國際地位，引發數千網友在其臉書上留言抗議並要求更正，衛福部也將正式行文給The Lancet抗議，說明「台灣是台灣、中國是中國」。

陳副總統說，雖然The Lancet回應表示，這是根據聯合國（UN）和世界衛生組織（WHO）的方針，才將台灣列為中國一省。他必須嚴正指出，除了政治上錯誤之外，正因為台灣和中國為各自獨立的兩個不同國家，有各自獨立不同的行政、健保體系，在健保相關資料的完整性與正確性上，台灣與中國更是有許多差異。

他指出，這篇研究將不同方法所蒐集的健康資料，放在同一個層級的模型來作研究，不但產生許多方法學上與研究結果的偏差，更已犯了學術研究的大忌，The Lancet期刊不應該犯這樣的錯誤才對。

陳副總統表示，他和中央研究院院士陳定信、廖運範、楊泮池等人，特別聯名致函The Lancet編輯部，要求該期刊立即更正錯誤。因為這不只關係到台灣的主權尊嚴，更關係著國際學術研究的專業與倫理。他也要呼籲所有關心這個事件的民眾，踴躍到The Lancet的臉書粉絲專頁表達意見。（編輯：蘇龍麒）1080628