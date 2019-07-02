日加強管制原料出口南韓 台記憶體廠有望受惠

（中央社記者張建中新竹2日電）日本將加強3項關鍵電子材料出口南韓，半導體業者認為，短期應不致對市場造成影響，但情況若無法改善，三星等南韓廠商營運恐將遭受衝擊，台灣記憶體廠可望受惠。

日本與南韓因前徵用工爭議關係惡化，日本政府經濟產業省1日宣布，將強化管制含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑及蝕刻氣體（Eatching Gas）3項關鍵電子材料出口南韓，被視為是對南韓的反制措施。

其中，光阻劑與蝕刻氣體是半導體不可或缺的關鍵材料，含氟聚醯亞胺常用於有機發光二極體(OLED)面板。業者表示，三星等南韓業者在這些材料應有2至3個月的存貨，短期應不致對市場造成影響。

業者指出，日本企業在光阻劑等3種原料市場囊括全球7至9成市占率，若兩國緊張情勢無法緩解，南韓半導體與面板廠恐將面臨缺料危機。

根據市調機構集邦科技統計，三星與SK海力士(Hynix)今年第1季共占全球超過7成的動態隨機存取記憶體(DRAM)市場，與近4成的儲存型快閃記憶體(NAND Flash)市場，為全球最大記憶體供應國。

若三星與SK海力士生產受阻，可能帶動DRAM與NAND Flash市況翻揚，南亞科等記憶體廠將可受惠。南亞科今天在買盤湧入下，早盤股價一度達新台幣66.7元，漲0.7元，漲幅約1.06%。（編輯：郭萍英）1080702