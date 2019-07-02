新黨推楊世光選總統 世代交替宣揚基本立場[影]

新黨2日上午召開記者會，正式向外界介紹所推出的總統參選人，由資深媒體人、前新黨秘書長楊世光代表新黨角逐2020年總統。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北2日電）新黨今天推出前秘書長楊世光角逐2020年總統，新黨主席郁慕明說，推出總統人選，就是要在混亂的社會中，說明清楚新黨的立場，以及世代交替，讓年輕人有發展的天地。

新黨上午召開記者會，正式向外界介紹所推出的總統參選人，由資深媒體人、前新黨秘書長楊世光代表新黨角逐2020年總統。郁慕明在記者會上表示，有網友說新黨又要出來亂，但新黨作為一個合法的政黨，推出參選人是理所當然的事，今天所推出的人選，不僅站在新黨的基本立場上，也符合專業。

郁慕明指出，新黨推出總統參選人，就是因為這社會太亂，這社會亂成只能說獨，不能說統，站在和統保台、兩制台灣方案的基本立場上，新黨認為在混亂的大環境當中，應站出來，說明清楚立場與理念；而另一個用意就是要告訴社會，年輕一代應該要有發展的天地，真正的世代交替。

現年43歲的楊世光，曾任東森財經新聞台主播、主持人、前新黨秘書長，他表示，台灣的困境與未來，不僅是民生、經濟、外交等問題，最核心的是兩岸議題，這不只讓台灣對外發展發生困難，內部更造成民眾間的矛盾和衝突；台灣民主墮落，政客都不講實話，「我是統派，我支持統一」，他想知道他的對手，到底誰支持獨立。

新黨發言人王炳忠表示，關於新黨提名人選參選總統，根據總統副總統選舉罷免法，新黨在2016年立委選舉得票數，未達選舉有效票總和的5%，因此須透過「人民連署」方式參選，但要9月登記為被連署人，才能開始連署。（編輯：林興盟）1080702