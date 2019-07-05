蔡總統：陳爸像麥田捕手 教育家精神繼續傳承

（中央社記者溫貴香台北5日電）台東「孩子的書屋」創辦人「陳爸」陳俊朗昨天過世，享年55歲。總統蔡英文今天說，陳爸就像「麥田捕手」守護孩子，從未放棄。雖然他離開了，但教育家精神，將會繼續傳承下去。

孩子的書屋文教基金會董事長陳俊朗昨天疑心臟病驟逝。他長年在台東投入輔導教育，自1999年來，共成立9間書屋，大愛擴及2000名偏鄉被貼上壞孩子或不良少年標籤的「黑孩子」。

總統上午在臉書發文表示，昨天，她的老朋友、台東孩子的書屋創辦人「陳爸」陳俊朗，突然離開了我們。

總統還記得第一次認識陳爸，是在台東的「建和書屋」。一頓午飯共餐的時間，她聽見陳爸返回故鄉、建立書屋的初衷。陳爸相信對弱勢的孩子來說，陪伴的力量，就是改變一切的起點。

「抱著這樣的初衷，陳爸一拚就是整整二十年。」總統說，如今書屋在台東不同鄉鎮開花結果，陪伴許多孩子走出困境、好好長大，然後擁有一技之長，自信地面對世界。許多書屋照顧過的孩子，也在有能力付出的時候，學習陳爸的精神回饋社會，形成了正向的循環。

總統表示，不同的環境、面對不同的孩子，教育體制一定會有不足之處。二十年來，陳爸就像「麥田捕手」，守護著孩子們，從來沒有放棄過。昨天雖然他離開了，但他的教育家精神，將會繼續傳承下去。

總統說：「我也一定會記得陳爸曾給過的鼓勵，在教育和社會安全網的政策上不斷努力，接住更多需要被幫助的家庭和孩子。」（編輯：林興盟）1080705