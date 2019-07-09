媒體指代理人法是召回刑法100條 府：誤導輿論

總統府發言人張惇涵表示，國會正推動的「境外代理人法案」等民主防禦法制，中國時報誣稱是為總統「召回刑法100條」、「復辟思想犯」等，總統府發表4點嚴正聲明。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北9日電）總統府發言人張惇涵今天表示，中國時報將防杜境外勢力介入民主機制、傷害國家安全的國會立法工作，指稱是威權時期用以打壓人權，未經民主國會制定的「刑法100」惡法，是昧於事實、昧於國際民主社群趨勢，誤導輿論。

中國時報今天以「惡法還魂、復辟思想，召回刑法100條」為標題指稱，民進黨在立法院下個會期將推動在「兩岸人民關係條例」增訂「中共代理人」相關規範，限縮兩岸交流。

總統府發言人張惇涵下午表示，國會正推動的「境外代理人法案」等民主防禦法制，中國時報誣稱是為總統「召回刑法100條」、「復辟思想犯」等，總統府發表4點嚴正聲明。

他說，第一，透過嚴謹制度規範，防杜境外力量以任何方式涉入台灣媒體、產業乃至於政黨政治的相關立法、政策作為，以有效保護國家民主健全運作與國民的自由，本來就是政府的責任。

第二，不僅台灣，國際上主要民主國家，無論美國、紐澳乃至於歐盟，也都陸續完成類似立法，例如美國強化了「外國代理人登記制度」，明確揭露包括輿論操作在內的境外力量涉入；澳洲制定並嚴格執行「反外國干預法」等，透明化所有可能對澳洲民主運作造成干擾的外部力量；歐盟通過了嚴格審查境外資金對歐洲「戰略產業」的投資行為。

第三，對於國會朝野黨團參考主要民主國家經驗，草擬相關法案，總統府表示尊重，也期待經由國會廣泛討論，能讓國家的民主防禦網更為完整。

第四，張惇涵表示，中國時報將防杜境外勢力介入民主機制、傷害國家安全的國會立法工作，比擬為威權時期用以打壓人權，未經民主國會制定的「刑法100」惡法，這是昧於事實、昧於國際民主社群趨勢，刻意誤導輿論的不當作法。對於有媒體既赴北京聆聽中國高層指導輿論方向，在國內又力阻台灣建立民主防禦機制，總統府感到不解，且相當遺憾。（編輯：林興盟）1080709