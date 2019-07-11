徵收開發捷運毗鄰土地違憲 政院通過修法改正

（中央社記者顧荃台北11日電）大眾捷運法規定政府可徵收軌道以外的毗鄰地區土地，以進行土地開發，被大法官認為違憲；行政院會今天通過大眾捷運法修正草案，刪除違憲條文，法案後續送立院審議。

現行大眾捷運法第7條規定，主管機關為土地開發，依法可報請徵收捷運軌道以外的毗鄰地區土地，但司法院於104年9月25日作成釋字第732號解釋，大法官認為此一規定不符憲法的比例原則，

交通部鐵道局副局長楊正君上午出席院會後記者會時表示，這次修正草案因應大法官意見，刪除大捷法第7條中的「毗鄰地區」文字，明定「捷運開發區」不包含毗鄰地區土地；且劃設「捷運開發區」需要經過都市計畫法、區域計畫法，或是建築法等相關法規來劃設。

楊正君說，未來政府要取得捷運開發區的土地，還是要採取有償撥用、區段徵收與協議價購等方式來進行；只有捷運設施本身必要使用的土地，協議價購不成才可徵收；草案也新增規定，授權捷運開發區的不動產，將可移轉給第三人。

楊正君表示，這次修法也增加捷運系統營運彈性。目前大捷法第25條規定，設置捷運營運機構只有兩個管道，一是地方政府自行設立，二是以徵選的方式來籌設民間營運機構。為因應都會區有越來越多捷運系統營運的需要，草案新增規定，可以委託其他大眾運輸事業機構來營運，也就是未來其他縣市的捷運，可以委託現有的大眾運輸事業，包括捷運公司來營運。

草案也鬆綁捷運禁建範圍內的公共工程限制，楊正君說，因應公共工程需要，草案規定，未來捷運禁限建範圍內的公共工程，經主管機關許可並採取必要措施後，將不再禁限建。

此外，為建立大眾捷運系統與鐵路使用產品的檢測驗證制度，今天院會也通過鐵路法修正草案；這些產品包括使用於捷運或鐵路的材料、零組件、硬體設備、軟體、系統等。

楊正君指出，大眾捷運法與鐵路法修正草案規定，將由交通部公告檢測程序跟驗證基準，產品也要經由交通部認可的第三方機構完成檢測驗證才得以使用，以確保產品的品質、標準跟安全。（編輯：趙蔚蘭）1080711