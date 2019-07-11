美聯準會暗示降息 新台幣勁揚1.34角

（中央社記者潘姿羽台北11日電）美國聯準會暗示月底將降息，激勵亞幣走揚，新台幣早盤升破1角，儘管午盤過後走勢膠著，終場仍以31.026元作收，強升1.34角，升0.43%，台北及元太外匯總成交金額11.99億美元。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾在準備向國會發表的證詞中表示，貿易摩擦和全球經濟情況帶來的不確定性，持續影響美國經濟展望，暗示不排除聯準會於本月稍後降息。

受到聯準會月底降息激勵，新台幣兌美元今天開盤價為31.070元，最高31.010元、最低31.097元，收盤收31.026元，為7月2日以來、逾一周的高點。

中央銀行今天也提供主要貨幣對美元匯率變動資料，與10日相比，日圓升值0.83%、泰銖升0.75%、韓元升0.69%、星幣升值0.47%、人民幣升值0.21%。

外匯交易員表示，聯準會暗示月底降息，刺激資金回流亞洲市場，國際美元走弱加上外資匯入，讓新台幣早盤勁揚，不過午盤過後，進口商與外資兩邊拉鋸，走勢轉呈膠著。

至於新台幣短線是否有望挑戰31元整數關卡，外匯交易員認為，機會應該不大，新台幣帶量才會強升，今天的成交量沒有特別高，顯見只是短期受消息面帶動，過幾天就會趨於平靜，回歸區間盤整。（編輯：鄭雪文）1080711