總統出訪加勒比海4友邦 IG分享F-16伴飛照

總統蔡英文11日啟程出訪加勒比海4友邦，她在Instagram發文表示「我正在自由民主永續之旅的路上！」並分享空軍出動4架F-16戰機伴飛的照片。（圖取自蔡英文IG網頁）

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）總統蔡英文今天中午啟程出訪加勒比海4友邦，下午也在社群媒體Instagram發文表示，「我正在自由民主永續之旅的路上！」並分享空軍出動4架F-16戰機伴飛的照片。

總統發文表示，「我正在自由民主永續之旅的路上！」並提到，空軍從花蓮出動4架F-16戰機伴飛；其中一架戰機的直尾翅有一個紅點，那是阿美族的「馬拉道」太陽神圖騰。

總統說，「馬拉道是阿美族篤信的戰神與守護神，謝謝辛苦的空軍同仁，守護我們平安出發」。

蔡總統中午展開為期12天的自由民主永續之旅，依序前往海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞等加勒比海友邦進行國是訪問。去程與回程將分別過境紐約、丹佛。

專機起飛後，4架F-16戰機伴飛護衛總統出國拚外交。總統在專機上廣播表示，為了台灣外交，打起精神、上緊發條，也預告飛機降落紐約後會有一連串的緊湊行程，要養精蓄銳一起拚外交。

這是蔡總統任內首次訪問海地與三聖等4友邦，也是上任後第7度出訪。（編輯：蘇志宗）1080711