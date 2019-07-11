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撞球名將張皓評浴室跌倒顱內出血 下午過世

最新更新：2019/07/11 21:32
有「愛國者飛彈」美譽的撞球名將張皓評，日前在廁所跌倒，腦部重擊地板，顱內出血嚴重，醫師認為動刀成功率偏低，11日下午4時許，家屬決定拔管，享年僅52歲。（中央社檔案照片）
有「愛國者飛彈」美譽的撞球名將張皓評，日前在廁所跌倒，腦部重擊地板，顱內出血嚴重，醫師認為動刀成功率偏低，11日下午4時許，家屬決定拔管，享年僅52歲。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北11日電）有「愛國者飛彈」美譽的撞球名將張皓評，日前在廁所跌倒，因腦部血塊太大，醫師認為動刀成功率偏低，今天下午4時許，家屬決定拔管，享年僅52歲。

1968年出生的張皓評，是台灣早期最出名的撞球好手之一。他曾在1998年曼谷亞運拿下8號球雙人金牌，也曾在1994年全日本撞球公開賽奪冠。當年他一路過關斬將，手下敗將清一色都是外籍選手，讓他博得「愛國者飛彈」美名。

張皓評與前世界球王「冷面殺手」趙豐邦、「天弓飛彈」李昆芳為同門師兄弟，是將台灣撞球運動帶上頂峰的關鍵人物之一。

近年台灣撞球運動退燒，撞球館經營也日益艱難，張皓評早早佈局中國市場。撞壇人士透露，包括中國一線球星「九球天后」潘曉婷等人，都曾接受過張皓評指導。

據了解，張皓評日前在廁所不慎跌倒，腦部重擊地板，顱內出血嚴重，緊急送醫急救，不過醫師認為腦部出血面積太大，即便動刀成功率仍偏低，且就算手術成功，仍有可能還是植物人。

張皓評家屬在今日下午決定拔管，不少撞壇人士紛紛在臉書上發文悼念。有「風城之子」之稱的撞球名將呂輝展也寫下：「你永遠都是我們的愛國者飛彈，以後沒有教練可以叫了，人生真的有點短暫。」（編輯：屈享平）1080711

1968年出生的張皓評，是台灣早期最出名的撞球好手之一。（中央社檔案照片）
1968年出生的張皓評，是台灣早期最出名的撞球好手之一。（中央社檔案照片）
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