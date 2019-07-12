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蘇貞昌弔唁李承翰 入祀忠烈祠事宜已完備

最新更新：2019/07/12 17:03
殉職鐵路警察李承翰將於16日舉行告別式，靈位入祀忠烈祠事宜，內政部已完成內部程序。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 108年7月4日
殉職鐵路警察李承翰將於16日舉行告別式，靈位入祀忠烈祠事宜，內政部已完成內部程序。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 108年7月4日

（中央社記者黃國芳嘉義縣12日電）鐵路警察李承翰日前因公殉職，行政院長蘇貞昌今天前往弔唁、慰問家屬；李承翰將於16日舉行告別式，靈位入祀忠烈祠事宜，內政部已完成內部程序。

蘇貞昌下午在內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、嘉義縣長翁章梁等人陪同下，前往李承翰的靈前上香，並分別慰問李承翰父母，除了要他們保重外，並直說「承翰很勇敢」、「歹勢」、「失禮」，過程中，並沒有受訪。

徐國勇表示，李承翰將於16日辦理告別式，當天不僅會親自來，且還會提早抵達擔任點主官，至於入祀忠烈祠事宜，這個絕對沒有問題，內政部內部的程序都已經完成。

鐵路警察局高雄分局長陳順和表示，今天是李承翰25歲冥誕，同為警專31期的同學及學弟妹齊聚嘉義市立殯儀館靈堂，並準備蛋糕辦理追思，且有幾名較好的同期同學特別穿著一同製作「兄弟」的紀念T恤到場悼念。

李承翰同期同學陳冠維表示，同期的他們感情好，每月都會相聚一次，今天的聚會特別令人感傷；李承翰相當貼心，每次大家出遊或聚餐，都是他在張羅，且活動結束後，他還會對每一人打電話問候是否平安到家或派出所，今日回想過去點點滴滴，總是讓人感傷。

國民黨總統初選參選人朱立倫今天也在嘉義市長黃敏惠陪同下，弔唁李承翰，並慰問家屬，他說，相信全民都非常感傷，失去這麼一位英勇的弟兄，大家應該要痛定思痛，且全力支持所有的警察，在緊急情況勇敢的用槍。對所有的警察長期以來犧牲奉獻，社會不但要尊重他們，且要全力支持所有警察，這樣對李承翰的犧牲，才有價值。（編輯：黃世雅）1080712

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