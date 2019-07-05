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鐵路警察李承翰遭刺殉職
鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰3日晚登上台鐵嘉義自強號處理一名情緒不穩定男子，卻遭男子持刀刺傷、臟器外露，經送醫急救，輸血1萬多CC後，4日上午8時27分宣告不治。
鐵路警察李承翰遭刺殉職
新聞專題
鐵路警察李承翰遭刺殉職1/18

鐵路警：保警支援執勤 2人巡守配辣椒水防彈背心

最新更新：2019/07/05 13:32
內政部警政署鐵路警察局5日表示，員警都已配戴噴柱式辣椒水，且各站區及列車在上、下班等人潮眾多時段，都安排2名警員巡守，且穿防彈背心。圖為鐵路警察執勤情形。（圖取自facebook.com/policeChiayi）
內政部警政署鐵路警察局5日表示，員警都已配戴噴柱式辣椒水，且各站區及列車在上、下班等人潮眾多時段，都安排2名警員巡守，且穿防彈背心。圖為鐵路警察執勤情形。（圖取自facebook.com/policeChiayi）

（中央社記者劉建邦台北5日電）內政部警政署鐵路警察局今天表示，員警都已配戴噴柱式辣椒水，且各站區及列車在上、下班等人潮眾多時段，都安排2名警員巡守，且員警會穿防彈背心。

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所警員李承翰3日晚間在台鐵北上自強號152次列車停靠嘉義站時，上車處理補票糾紛，遭情緒不穩的鄭姓男子刺傷，傷重不治。

鐵路警察局表示，警政署長陳家欽已指示警政署保安警察第一、四、五總隊共120名警員，支援台北、台中與高雄分局，在各站區及列車重要時段，包含上、下班及晚間8時到10時，由2名員警執行巡邏勤務，且員警會穿防彈背心。

此外，鐵路警察局說，即日起已分配噴柱式辣椒水給所有員警，遇旅客糾紛案，會先詢問列車長實際狀況後，派2名員警到場處置；配置電擊槍部分，現由警政署持續安排規劃。

為防範類似模仿行為發生，鐵路警察局會持續與支援警力、台鐵、高鐵站務員及保全加強站體及列車勤務巡邏。

警方呼籲，如果遇突發攻擊行為，應先退到安全區域或找掩蔽物，並用身上物品防衛並報警，不要在現場停留或拍照、攝影。（編輯：李明宗）1080705

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