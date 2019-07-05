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鐵路警察李承翰遭刺殉職
鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰3日晚登上台鐵嘉義自強號處理一名情緒不穩定男子，卻遭男子持刀刺傷、臟器外露，經送醫急救，輸血1萬多CC後，4日上午8時27分宣告不治。
鐵路警察李承翰遭刺殉職
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鐵路警察李承翰遭刺殉職4/16

李承翰棄台師大讀警專 殉職憾事讓高中師長心痛

最新更新：2019/07/05 12:06
鐵路警察李承翰（圖）3日晚間在台鐵嘉義站登上自強號處理補票糾紛，遭情緒不穩男子持刀刺傷，4日上午宣告不治。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 108年7月4日
鐵路警察李承翰（圖）3日晚間在台鐵嘉義站登上自強號處理補票糾紛，遭情緒不穩男子持刀刺傷，4日上午宣告不治。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 108年7月4日

（中央社記者黃國芳嘉義縣5日電）鐵路警察李承翰遭乘客刺殺殉職，他畢業於嘉義新港藝術高中，當年放棄就讀台師大，選擇當人民保母，不料發生憾事，曾教過他的高中校長蘇淵源說，結局誰也料想不到，這是無常。

李承翰是嘉義新港藝術高級中學第四屆學生，於民國101年畢業，當年在藝術高中擔任總務主任的蘇淵源（現任嘉義縣立永慶高中校長），對他印象深刻，昨天獲悉這麼優秀的年輕人，就這樣走了，內心感到心痛與不捨。

蘇淵源今天受訪表示，李承翰除了成績好，也很有服務熱忱，常會照顧同儕，當年因成績優異，透過大學繁星推薦入學，錄取國立台灣師範大學數學系，未來有機會可以為人師表，不過，卻選擇就讀警專，當人民保母，且以第一名成績返鄉服務，卻發生憾事，這結局誰也料想不到。

嘉義新港藝術高中教務主任孔令建曾教過李承翰美術課，在獲悉噩耗後也感到相當不捨，他指出，印象中，李承翰成績好也很有責任感，師長交付的任務，都會如期完成；李承翰曾回校協助警專宣導招生，當時可感受到他對警察工作的喜愛。

李承翰因公殉職，親友、同學們都十分悲慟，有的紛紛在他的臉書上留言「很多人說他勇敢，說他是英雄，但他只是做一個警察應要做的工作，而社會需要警察做的事情，都是一般人能做卻不想做，可正當我們穿上了這套制服，身體和心理總不由自主的負責起來。致一個最認真、負責的李承翰，希望你真的是最後一個，一路好走」。

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所員警李承翰，3日晚上在台鐵嘉義站登上北上自強號152次列車處理乘客補票糾紛時，遭54歲鄭姓男子持刀刺到左腹，傷及肝臟、門靜脈與下腔靜脈破裂，腹部大量出血，經輸血1萬8000CC，昨天上午不幸因公殉職。（編輯：陳俊碩）1080705

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