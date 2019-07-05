殉職鐵路警察死因 靜脈被刺破大量出血

鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰（右2）3日晚間遭情緒失控的鄭姓男子（右3）持刀刺傷，經送醫急救輸血後，4日上午仍宣告不治。圖為事故車廂。（警方提供）中央社

（中央社記者江俊亮嘉義市5日電）鐵路警察李承翰被乘客刺殺身亡，嘉義地檢署檢察官今天下午偕同法醫解剖，確認李承翰的致命傷為左腹部下腔靜脈被刺破，引發大量出血，但確切死因尚待鑑定報告出爐。

鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰（右2）3日晚間遭情緒失控的鄭姓男子（右3）持刀刺傷，經送醫急救輸血後，4日上午仍宣告不治。（民眾提供）中央社

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所員警李承翰，3日晚間在台鐵嘉義站自強號列車上處理補票糾紛時，遭情緒不穩的54歲鄭姓男子持刀刺傷，4日上午宣告不治，凶嫌經制伏後，嘉義地方法院昨晚依殺人、妨害公務罪嫌羈押。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，檢察官陳美君今天下午會同法醫到嘉義市立殯儀館進行解剖，確認李承翰左腹部下腔靜脈被刺破，造成大量失血，不治身亡，但確切死因還需要解剖鑑定報告出爐才能確認。

警方表示，鄭姓被告行凶時所持的尖刀，是電纜電線用的剝皮刀，相當銳利；被告在自強號上被制伏後，警方從他褲管近鞋子處，又搜出一把水果刀，所幸及時將他制伏，否則後果不堪設想。

檢方指出，鄭姓被告因對社會不滿，3日預購兩把刀子藏置在身上，原本準備搭車北上召開記者會，向有關單位陳情，竟因逃漏票被列車長要求補票，因而起爭執，最後造成這場悲劇；至於被告的精神狀況尚待進一步調查鑑定。（編輯：黃世雅）1080705