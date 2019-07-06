鐵路警殉職 警政署將研議強勢執法

警政署長陳家欽（前右1）9日將召開臨時署務視訊會報，要求各單位主官提出具體、明確可行方法，務必讓員警可強勢執法，執勤平安。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦台北6日電）警政署鐵路警察局警員李承翰遭刀刺因公殉職，署長陳家欽9日下午將召開臨時署務視訊會報，要求各單位主官提出具體、明確可行方法，務必讓員警可強勢執法，執勤平安。

鐵警局高雄分局嘉義派出所警員李承翰3日晚間在台鐵北上自強號152次列車停靠嘉義站時，上車處理補票糾紛，遭情緒不穩的鄭姓男子刺傷，隔天傷重不治，因公殉職。

警政署NPA署長室臉書（Facebook）專頁今天發文指出，警政署必須為全國每名警察執勤安全，公權力嚴正彰顯，做出更大努力，不再沉默，也不能再讓第一線工作的員警，亳無保障下遭逢危害傷亡。

7月9日下午，陳家欽將召開臨時署務視訊會報，要求各單位主官針對上述議題事先準備、改革應變建議提出具體、明確可行方法，務必讓同仁可強勢執法，執勤平安。

至於目前現階段電擊槍配發已在簽辦採購，員警執勤方式將做全盤式檢討修正，警察常訓訓練將採實際情境設計，並結合新配發警察裝備電擊槍等，讓員警可熟悉、清楚明確知道使用各種情況，大膽用、勇敢用，不再模糊不清，猶豫不決。

另外，法律修訂部分，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌均十分關心、支持，已請業務單位迅速、把警察所需要法律保障，訴諸明確法律文字，未來會全力推動修法工作。（編輯：張銘坤）1080706