侯友宜：警察成帶槍弱勢團體 支持大膽用警械

（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市長侯友宜今天針對警方執法問題表示，大家不願意給多一點空間，讓警察變成帶槍弱勢團體，他支持警察大膽、正確的使用警械，歹徒才不會因為警察不敢強勢執法而恣意妄為。

警界出身的侯友宜對於鐵路警察遇害問題持續關切，他今天受訪時力挺警察大膽用槍並表示，「我自己個人非常有經驗，每一次在面臨生死的時候，瞬間你的判斷，我們非常猶豫要不要開這一槍，如果射擊出去了，這個責任的後果誰要來擔待？」

他表示，在整個警械的使用上，是不是大家願意去支持警察大膽的使用槍械。大膽的使用警械才是強勢執法很重要的一個關鍵點。

他表示，警械使用條例已17年沒有修改，該好好的去想一想是不是要去改一改這個法規，讓警察執勤時面臨歹徒的風險，是不是讓他們更專業、更能在第一個時間的判斷。

他表示，支持警察大膽、正確的使用警械，大膽的去強勢執法，才不會看到很多的歹徒因為警察不敢強勢執法而恣意妄為，當歹徒恣意妄為的時候，公權力就會被削弱了，黑道、幫派的聲音就高漲，如此再多的警力、再多的配備，保障還是有限，如何能夠壓制犯罪及保障所有民眾的生命跟財產。

侯友宜表示，希望司法改革能給警察更多法律的授權，若是一些微罪能在警察第一線就處理好，就能減少很多警力浪費，否則光是文書作業及繁複程序，把大部分的警力就浪費在內勤工作上，這才是要深切檢討。

他強調，「我在第一線打仗那麼多年，我一直看到所有的問題大家明明知道，但都不願意給警察多一點空間」，如今面臨公權力不彰，警察變成帶槍的弱勢團體，希望未來能從法律的層面賦予警察更多的權責，讓警力可以充分用在外勤及強勢執法，這才能夠保障民眾的生命安全。（編輯：張銘坤）1080707