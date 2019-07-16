鐵路警察李承翰公祭 副總統頒發褒揚令[影]

（中央社記者黃國芳、江俊亮嘉義市16日電）鐵路警察李承翰因公殉職，今天在嘉義市舉行公祭，由副總統陳建仁頒發褒揚令；最後得知噩耗的李承翰91歲祖母，今天也到場參加愛孫公祭，場面哀戚。

台灣警察專科學校專科班第31期第一名畢業、服務於鐵路警察局高雄分局嘉義派出所的李承翰，本月3日晚間處理北上自強號152次列車補票糾紛時，遭情緒不穩的54歲鄭姓男子刺傷，隔天傷重不治。

因公殉職的李承翰是家中獨子，本月12日才過25歲冥誕，家人一直不敢將噩耗告知他91歲的祖母，因此疼愛他的祖母，成為家中最後得知噩耗的人。今天他的祖母拄著枴杖，與父母親、親友出席告別式，場面哀戚。

今天的告別式由副總統陳建仁頒發褒揚令，內政部長徐國勇代頒行政院一等楷模獎章，警政署長陳家欽追晉二線一星巡官職務。告別式由鐵路警察局長江振茂介紹李承翰生平，靈位隨後入祀嘉義忠烈祠。

李承翰就讀警專31期的同學在告別追思時表示，到現在還不敢相信承翰已經離開的事實，但同學們都會發揚承翰的精神，守護社會治安；每年也會帶承翰最愛的手沖咖啡到靈前陪他聊天，「承翰，我們真的很想你」。

徐國勇受訪表示，今天懷著無比沉痛的心情來參加李承翰告別式，希望承翰一路好走，也希望全國民眾支持用生命捍衛社會治安的警察，警政署將充實、精進警察裝備，在訓練方面更加精實，加強社會安全網。

李承翰靈柩今天覆蓋上國旗及警旗，在告別式後，移靈車隊特地繞行至李承翰服務的嘉義車站做最後巡禮；全國火車也將於11時40分同步鳴笛3秒向李承翰致敬。（編輯：林沂鋒）1080716

影片來源：台鐵提供

鐵路警察李承翰因公殉職，16日在嘉義市舉行公祭，李承翰91歲祖母（前排中）也到場參加愛孫公祭，場面哀戚。中央社記者黃國芳攝 108年7月16日

鐵路警察李承翰因公殉職，16日在嘉義市舉行公祭，副總統陳建仁（前右）由內政部長徐國勇（右）陪同到場參加公祭，並頒發褒揚令。中央社記者黃國芳攝 108年7月16日

鐵路警察李承翰因公殉職，16日在嘉義市舉行公祭，警政署長陳家欽（右2）到場參加公祭，並追晉二線一星巡官職務。中央社記者黃國芳攝 108年7月16日

鐵路警察李承翰因公殉職，16日在嘉義市舉行公祭，場面莊嚴肅穆。中央社記者黃國芳攝 108年7月16日