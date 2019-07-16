學者認柯文哲參選機率高 幕僚稱保留不選空間

（中央社記者梁珮綺台北16日電）藍綠2020總統大選人選底定，台北市長柯文哲下一步動見觀瞻，學者認為，柯文哲參選機率高；幕僚則說，柯沒有定見，保留不選空間，但會維持現有步調，因為該準備還是要準備。

明年總統選舉，民進黨將由總統蔡英文競選連任，國民黨則是高雄市長韓國瑜挑戰，被視為熱門人選的柯文哲，參選與否備受關注，台灣師範大學政治研究所教授范世平認為，柯文哲加入戰局機率達80%。

不過，范世平也說，目前態勢還未完全明朗，柯文哲仍在觀望，若韓國瑜民調持續下滑，前鴻海董座郭台銘確定不選，假設韓國瑜支持度低於30%，蔡總統也低於30%，而柯文哲能拿到30%，柯文哲就會參戰。

他認為，柯文哲在網路動員層面上有優勢，募款能力也有目共睹，所以不用太擔心「沒錢」的問題，只是選戰瞬息萬變，若走到藍綠對決，第三勢力反而沒空間。

柯文哲一名幕僚說，柯文哲對蔡總統不信任，對韓國瑜不放心，確實提高其參選機率，不過，與此同時，蔡總統若能贏回民眾信心，或有一個新領袖成為第三個選擇，柯文哲則不一定會選。

幕僚說，第三個選擇是誰，柯文哲沒有定見，保留不選空間，只是該準備的還是要準備，如假日下鄉傾聽民意，了解民眾心聲與實際需求，以及連署的佈點等，「做好可以選舉的準備，沒有說一定要選，在等台灣人民點頭」。

幕僚表示，就算柯文哲宣布參選，也會維持相同步調，平日是台北市長，假日時則到全台各地演講、辦見面會，因其是文化的傳道者，若因此選贏，就寫下政治文化的新篇章。

幕僚說，人的生活有好幾個面向，有人關心養兒育女、有人關心長輩的照顧、有人關心台灣經濟成長情形、也有人在乎統獨，「我們不用鋪張、浮誇的參選方式，但會處理每個人關注的議題，觸動不同族群的心，是我們注意的事情」。

至於會否整合第三勢力，幕僚認為，不排斥進行合作，反正「朋友要多、敵人要少」。

另名幕僚表示，柯文哲自己也很清楚，若要參選總統，將面臨落跑市長、接棒人選、沒有組織資源等難題，尤其去年底縣市首長選舉對上藍營丁守中、綠營姚文智時，以3000多票差距險勝丁守中，總統大選的對手是蔡總統與韓國瑜，困難度可想而知。

因此，柯文哲到底選不選，壓線的宣布時間定在何時，幕僚坦言「無法保證」，就如柯文哲所言，9月時有登記就會選，沒有登記，就不會選。（編輯：張銘坤）1080716